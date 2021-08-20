Алтапресс: Легковушка слетела с дороги в центре Барнаула и встала «лицом» к правительству Алтайского края
ДТП произошло в ночь на 20 августа в самом центре Барнаула — легковушка слетала с проезжей части проспекта Ленина и оказалось на центральной аллее «лицом» к зданию краевого правительства.
Легковушка встала "лицом" к правительству Алтайского края. vk.com/incident22.
«»Ночной форсаж» по-барнаульски», — так комментирует этот случай автор заметки в паблике «Инцидент Барнаул».
«Дал угла, но что-то пошло не по плану?», — также задается вопрос в посте.
На кадрах с места ДТП видно, что к вылетевшему с дороги автомобилю прибыли сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается.
Ранее на Алтае подростки уехали кататься и разбились в смертельном ДТП.