ГОРНЯК22 20.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Легковушка слетела с дороги в центре Барнаула и встала «лицом» к правительству Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

ДТП произошло в ночь на 20 августа в самом центре Барнаула — легковушка слетала с проезжей части проспекта Ленина и оказалось на центральной аллее «лицом» к зданию краевого правительства.

Легковушка встала "лицом" к правительству Алтайского края. vk.com/incident22.

«»Ночной форсаж» по-барнаульски», — так комментирует этот случай автор заметки в паблике «Инцидент Барнаул».

«Дал угла, но что-то пошло не по плану?», — также задается вопрос в посте.

На кадрах с места ДТП видно, что к вылетевшему с дороги автомобилю прибыли сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается.

Ранее на Алтае подростки уехали кататься и разбились в смертельном ДТП.

Алтапресс

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