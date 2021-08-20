ГОРНЯК22 20.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Назначен новый управляющий барнаульским отделением Банка России

Горняк22
10 часов Ago

Управляющим отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ назначен Андрей Иванов. Ранее он работал заместителем управляющего отделением Красноярск Банка России. Об этом сообщил сайт Центробанка.

Отделение Барнаул Сибирского ГУ ЦБ РФ. Яндекс.Карты

Андрей Иванов родился в 1963 году в Барнауле.

В 1985 году окончил Новосибирский электротехнический институт.

Андрей Иванов;1 Андрей Иванов; cbr.ru

В 1993 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Экономика и управление производством» (Москва).

В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва) по программе MBA «Банки», специализация: банковский менеджмент.

Получил квалификацию «Мастер делового администрирования».

Стаж работы в Банке России — 28 лет, 26 из них работал на разных должностях в барнаульском отделении.

До назначения на должность управляющего Андрей Иванов прошел путь от экономиста второй категории отдела по организации работы с коммерческими банками до заместителя управляющего.

Татьяна Винокурова, возглавлявшая отделение Барнаул с 2015 года, ушла на заслуженный отдых.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Легковушка слетела с дороги в центре Барнаула и встала «лицом» к правительству Алтайского края

Алтапресс: Легковушка слетела с дороги в центре Барнаула и встала «лицом» к правительству Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago
ДТП произошло в ночь на 20 августа в самом центре Барнаула — легковушка слетала с проезжей части проспекта Ленина и оказалось на центральной аллее «лицом» к зданию краевого правительства....
Алтапресс: Намыли на штраф. Барнаульская управляющая компания рублем ответит за лишнюю графу в квитанции

Алтапресс: Намыли на штраф. Барнаульская управляющая компания рублем ответит за лишнюю графу в квитанции

Горняк22
10 часов Ago
Включение в квитанцию отдельной графы «за уборку подъезда» стало предметом судебного иска нескольких барнаульцев к управляющей компании. Суд они выиграли. И теперь проигравшая УК должна...
Алтапресс: Дьявол в деталях. Как в Барнауле работает винтажная точка, которая стала притяжением для молодежной тусовки

Алтапресс: Дьявол в деталях. Как в Барнауле работает винтажная точка, которая стала притяжением для молодежной тусовки

Горняк22
10 часов Ago
Молодые предприниматели Дарья Черепанова и Андрей Левшин год назад открыли в Барнауле арт-пространство, в котором каждый уголок заслуживает отдельного поста в Instagram. Здесь продают...

Читать по теме:

ВТОПЕ: