ГОРНЯК22 20.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Без танков, но с лозунгами. Как выглядел Барнаул во время Августовского путча 1991-го

Горняк22
10 часов Ago

30 лет назад, с 18 по 21 августа, в России произошло то, что почти сразу же назовут Августовским путчем. Страна оказалась на пороге гражданской войны. Фотограф Дмитрий Кудрявцев показал altapress.ru, каким был Барнаул в «том самом 1991-м». Предупреждаем: многие фотокарточки вызывают приступы ностальгии.

Как выглядел Барнаул в 1991 году. Дмитрий Кудрявцев.

Единство власти и народа. Февраль

В феврале 1991 года Борис Ельцин почти договорился с лидерами Белоруссии, Казахстана и Украины о создании конфедеративного содружества под названием «Союз четырех».

Барнаульцы тоже образовали «союз» с политиком и вышли на улицы с плакатами «Ельцин и народ едины».

Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль.1 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль.2 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль.3 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль.4 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль.5 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Февраль. Дмитрий Кудрявцев.

На все четыре стороны. Май

В мае 91-го советским гражданам разрешили свободно выезжать за рубеж. «Железный занавес» пал. Правда, большинство барнаульцев остались и в стране, и в городе. Многие предпочли выйти на улицы. «Под руку» с военными.

Как выглядел Барнаул в 1991 году. Май.6 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Май. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Май.7 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Май. Дмитрий Кудрявцев.

Вождь и молния. Июнь

А вот так выглядел Барнаул в начале лета 1991 года. Солнце, дожди, грозы и Ильич.

Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь.8 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь.9 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь.10 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь.11 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь.12 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь.13 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь.14 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь.15 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь.16 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Июнь. Дмитрий Кудрявцев.

Близко к распаду. Август

Период с 18 по 21 августа стал кульминацией политического кризиса. Михаил Горбачев заявлял: «Путч 1991 провалился. Нон осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза. Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны».

В августе 91-го толпы митинговавших барнаульцев вышли на Площадь Советов. Фото так и пестрят лозунгами.

Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.17 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.18 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.19 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.20 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.21 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.22 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.23 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.24 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.25 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.26 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.27 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.28 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август.29 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Август. Дмитрий Кудрявцев.

Последний-препоследний. Декабрь

Первый зимний месяц 1991 года был наполнен не только предновогодними хлопотами. Для СССР он стал последним, ведь 26 декабря союз окончательно распался. Вот и над Барнаулом взвился российский «триколор».

Как выглядел Барнаул в 1991 году. Декабрь.30 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Декабрь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Декабрь.31 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Декабрь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Декабрь.32 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Декабрь. Дмитрий Кудрявцев. Как выглядел Барнаул в 1991 году. Декабрь.33 Как выглядел Барнаул в 1991 году. Декабрь. Дмитрий Кудрявцев.

Алтапресс

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