ГОРНЯК22 19.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Снимавшие на дороге видео барнаульские тиктокеры схлопотали штраф

Горняк22
5 часов Ago

В Барнауле оштрафован 18-летний автолюбитель, пассажир которого ехала на крыше авто, получил штраф. Парочка прославилась тем, что прямо во время движения снимала контент для соцсетей.

Instagram. Соцсети. СС0

Как пишет сообщество Barnaul22, за нарушение ПДД водитель уже привлечен к административной ответственности.

Ему выписали штраф — 1 тыс. рублей. Также с водителем была проведена беседа.

19-летний водитель «БМВ Х6», который ехал следом, тоже оштрафован на 1 тыс. рублей за перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности.

Девушка стояла в салоне автомобиля, высунувшись в люк.

Алтапресс

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