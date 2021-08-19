Алтапресс: Тепло, но с грозами. Какая погода будет в Алтайском крае 19 августа

Теплая, но местами дождливая погода ожидается в Алтайском крае в четверг, 19 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Грозы и дожди на Алтае. Стас Хазиев

«В отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры составят +22…+27 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле в конце дня также ожидается небольшой дождь, гроза. Температура в краевой столице составит +22…+24 градусов.

Ранее стало известно, какая погода ожидается в Алтайском крае в сентябре.

Алтапресс