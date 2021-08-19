Алтапресс: Ты такая сладкая. Как известного алтайского сыродела потянуло на клубничку

«Логовская сыроварня», вот уже несколько лет выпускающая фермерскую молочку и сыры, открыла новое для себя направление. В Первомайском районе предприятие теперь выращивает клубнику — красивую, сладкую и, главное, экологически чистую. Основатель сыроварни Антон Жданов настаивает: плодово-ягодный проект называть полноценным бизнесом рано, это пока, скорее, эксперимент. «Мы решили, раз во всем мире выращивают ягоду, почему бы не попробовать у нас», — признается сыродел. Что уже получилось, он поведал altapress.ru.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

Как все начиналось

«Логовская сыроварня» в Алтайском крае на слуху. Небольшое по масштабам предприятие славится качественными сырами, выпускает натуральную цельномолочную продукцию: молоко, сметану, творог и йогурт.

Сейчас, например, в закромах сыроварни помимо всего остального созревает настоящий английский «Чеддер» с 12-месячным сроком выдержки. Хранят его, как и положено, в тканевом бандаже, пропитанном топленым маслом.

Есть у предприятия сеть фирменных магазинов в Барнауле, а в Первомайском районе — своя молочная ферма и поля. С них-то клубничный стартап и начался.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

Антон Жданов рассказывает: максимально эффективное использование земли — один из главных принципов их бизнеса. Увы, ценовая конъюнктура земледелия не всегда складывается в пользу производителя.

Поэтому когда встал вопрос, а чем бы заняться помимо традиционных культур, подумали о ягоде. На семейном совете Ждановы решили: надо попробовать.

Началось все в 2020 году на небольшом участке земли в 9 соток. Клубнику двух импортных сортов здесь высадили, летом собрали урожай и стали ждать зимы с тревожным чувством. Вопрос, переживет ли европейская ягода сибирские морозы, вызывал большие сомнения.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

Но, как говорят космонавты, полет прошел нормально. В 2021 году клубнику высадили уже на целом гектаре.

Что нужно ягоде

Виталий Якубко, отвечающий за агрономические тонкости клубничного производства, рассказывает: в хозяйстве опробуют в общей сложности 10 импортных сортов из Италии, Испании, Голландии. Сроки созревания, урожайность у них разные.

Сейчас главное — понять и отобрать те сорта, что наиболее подходят для местного климата и земли.

Да простят нас бабушки со своей клубникой с огорода, но эта ягода совершенно другая — крупная, красивая, сочная как с картинки. Есть у нее и другие потребительские плюсы — хранится такая ягода гораздо лучше. Товарный вид и вкус за время транспортировки она спокойно сохраняет.

Доставка саженцев — это отдельная история. Каждый куст с готовой корневой системой около 20 см длиной поставщики упаковывали в ящики, помещали в холодильники и везли в Алтайский край рефрижераторами. Только на первый участок саженцев понадобилось около 40 тыс. штук.

Почти стопроцентная приживаемость превысила все ожидания.

Технология у компании интенсивная. Клубничные грядки — с поливом. Пленка на грядках даже в знойные дни поддерживает необходимый уровень влаги внутри.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

Каждый куст ежедневно требует порядка 1 литра воды. Чтобы точно определить этот параметр, на поле установлен специальный прибор.

Скажем сразу, логовская клубника — не ремонтантная, несколько урожаев давать она не будет. Еще максимум неделя здесь будут собирать последнюю ягоду.

Потом на плантации отключат полив, и клубника уйдет в осень. Если снег в поле выпадет до холодов, тогда никакой угрозы ягоде не будет.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

Как собирают урожай

Сбор клубники — дело ручное. Машин или хитроумных аппаратов для этого еще не придумано. Ежедневно на ягодные поля выходят 15 жителей Первомайского района.

Антон Жданов рассказывает: найти работников даже на приемлемую заработную плату не так-то просто. Проводить весь день в полях под палящим солнцем желающих немного.

Выручают старшеклассники, которые приходят на подработку. Двое из них готовы работать в компании и дальше. Для этого предприятие отправляет их на обучение в техникум.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

Главный агроном следит за полями из Краснодарского края. Благо технологии позволяют ему работать онлайн. Местных специалистов с такими компетенциями, увы, не нашлось.

Где продается клубника

Оказалось, что вопрос продаж в клубничном стартапе не менее важен, чем агрономия. Ягода — скоропортящийся товар, доставить конечному потребителю ее нужно как можно быстрее.

В этом отношении повезло — транспортное плечо до Барнаула всего 50 км. Собранный сегодня урожай через пару часов стрелой мчит в магазины.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

Средняя цена за сезон у этой ягоды — 500 рублей за килограмм.

Продажи идут через собственные торговые точки, которых у сыроварни семь, и сетевую розницу. Логовскую клубнику можно, например, найти в «Бахетле», а в Новосибирске еще и в супермаркете домашней еды «Добрянка».

Еще один важный и требовательный покупатель — это HoReCa. По словам Антона Жданова, рестораторы хотят самый смак — отборную крупную ягоду как с картинки, чтобы не только дарила вкус, но и впечатляла своим видом, а на выходе получался настоящий кулинарный шедевр.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

Какие планы на будущее

Об экономических перспективах клубничного стартапа его основатель говорит неохотно — рано. В этом сезоне задача номер один у компании отобрать наиболее подходящие для сибирского климата сорта и оценить их перспективы.

Как отмечают специалисты, только на второй-третий сезон прижившиеся саженцы клубники могут в полном объеме показать свой потенциал.

Следующий шаг — упаковка продукта и его брендирование. В этом вопрос производитель уже поднаторел — сыр и молочная продукция от «Логовской сыроварни» всегда выделяются своим цивильным внешним видом.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

О расширении клубничной плантации речь пока не идет. Однако Антон Жданов не исключает: будет расти спрос — сделать это всегда можно.

Откуда еще везут клубнику

В Барнауле первая импортная клубника появляется в продаже в конце апреля. Везут ее преимущественно из Израиля.

Ягоду срывают зеленую, и за время транспортировки она успевает набрать спелость. Правда, вкус у такой клубники, мягко говоря, на любителя.

Плантации клубники в Первомайском районе. Анна Зайкова

Позже ягода начинает прибывать из Турции и Испании, а также из Азии.

В России ее выращиванием в промышленном масштабе занимаются производители на Кубани и в Крыму. Неплохо раскрутил в Подмосковье свой клубничный бизнес знаменитый аграрий-коммунист Павел Грудинин.

В Алтайском крае примеров успешного клубниководства пока совсем немного.

Алтапресс