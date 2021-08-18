ГОРНЯК22 18.08.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле пьяному дебоширу помешали навести свои порядки в кафе на «Арбате»

Горняк22
14 часов Ago

Немолодой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в одном из кафе Барнаульского Арбата (ул. Мало-Тобольская). Он сыпал нецензурной бранью, оскорблял работницу общепита и не выпускал из заведения посетительницу. О происшествии сообщает портал «Инцидент. Барнаул».

Насилие. CCO

В кафе мужчина пришел уже навеселе. Его попыталась обслужить работница заведения, но в ее сторону тут же посыпались маты. Посетитель потребовал, чтобы женщина от него «отвязалась». Он заверил, что выпьет, закусит и уйдет.

«На что я ничего не ответила и просто прекратила вести с ним диалог, что его еще больше вывело из себя», — сокрушается участница событий.

По ее словам, мужчина облюбовал стол, где уже сидела посетительница. Она попыталась встать и уйти, но пьяный мужчина перегородил ей дорогу.

«В этот момент я очень вежливо попросила его покинуть заведение, но получила отрицательный ответ, сопровождавшийся матами и угрозами», — продолжает историю сотрудница кафе.

Кафе1 Кафе CCO

Она добавила, что пообещала дебоширу вызвать охрану. Но в ответ посыпались лишь оскорбления и угрозы.

«Он сказал о том, что к приезду охраны его уже тут не будет», — сообщает женщина.

Однако нетрезвый посетитель кафе все же не стал дожидаться, когда за ним приедут. После угрозы «ударить по голове» в случае, если сотрудница общепита его сфотографирует, он ретировался, сопровождая уход отборной бранью.

Посетительница все это время спасалась от дебошира за прилавком заведения.

Ранее сообщалось, как 21-летний барнаулец впал в ярость, не получив от случайного прохожего выпивку, и набросился на него с кулаками. После этого пьяный незнакомец вытащил у 53-летнего избитого телефон.

Алтапресс

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