ГОРНЯК22 18.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайский край остается во власти приятного августовского тепла

Горняк22
14 часов Ago

Погода в Алтайском крае продолжает радовать жителей региона комфортными температурами.

Скейтборд. Лето. Тепло. СС0

Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, днем в среду, 18 августа, в регионе будет преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман.

Температуры воздуха составят +23…+28 градусов.

Ветер северный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле также преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +25…+27 градусов. Ветер северный 3−8 метров в секунду.

Алтапресс

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