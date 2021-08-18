Алтапресс: Алтайский край остается во власти приятного августовского тепла

Погода в Алтайском крае продолжает радовать жителей региона комфортными температурами.

Скейтборд. Лето. Тепло. СС0

Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, днем в среду, 18 августа, в регионе будет преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман.

Температуры воздуха составят +23…+28 градусов.

Ветер северный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле также преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +25…+27 градусов. Ветер северный 3−8 метров в секунду.

Алтапресс