Алтапресс: По камням и костям. Алтайские археологи открыли древний курган в Чарышском районе

Сотрудники Алтайского археологического общества и волонтеры открыли один из древних курганов в долине реки Межеумок в Чарышском районе. Раскопать его полностью не позволяли дожди. Археологи берутся за лопаты и шутят, что если бы не погода, то к приезду журналистов «могилка была бы готова». Отдельные находки претендуют на несколько научных работ и помогут создать в долине музей под открытым небом.

Археологический лагерь в долине Межеумка. Сергей Ситников. Наталья Вязанцева.

Освоение целины

Долина реки Межеумок, где археологи разбили лагерь, — место особенное. Здесь находят «осколки» разных культурных слоев. Через Алтай проходили люди, мигрировавшие из европейской части в сторону Индии и обратно.

Афанасьевцы были первыми на Алтае металлургами, андроновцы стали первыми обрабатывать золото. Здесь обитали скифы, а позже проходили все кочевые народы — гунны, тюрки, монголы. Каждый оставил следы своей культуры, которые теперь находят археологи, восстанавливая жизнь и быт древних людей.

По оценкам специалистов, люди жили в долине Межеумка на протяжении сотен тысяч лет. Денисова пещера находится всего в 40 км от долины по прямой. Председатель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов говорит, что для первых жителей — неандертальцев и денисовцев — не было проблемой преодолеть это расстояние, а, значит, они могли останавливаться и охотиться в этих местах: здесь находят орудия их труда. Археолог шутит, что в долине можно найти древние артефакты везде, где «ткнуть лопатой».

До того, как три года назад в долину отправилась экспедиция, место было в археологическом плане настоящей целиной. Однако опытный глаз ученых с первого взгляда оценил перспективу этой площадки.

«Мы долго искали такую долину, — рассказывает Михаил Сафронов. — Это профессиональная интуиция. Раз здесь удобно разбить лагерь, то мы предположили, что и древние люди считали это место удобным для поселения. Долина небольшая, защищена горами, на которых хорошо пасти скот. Здесь много съедобных растений, грибов и ягод, много диких животных, на которых можно охотиться, а Межеумке и Чарыше ловится рыба».

По берегам Межеумка обнаружились фрагменты предметов быта, орудий труда, оружия. Сделав разведывательные шурфы глубиной около 70 см, археологи нашли каменные конструкции древних курганов.

Дождались!

Долгое время у археологов не было возможности вести раскопки, это запрещено законом. Они занимались обустройством лагеря, находили отдельные предметы древности и вместе с волонтерами воссоздавали быт далеких предков, мечтая, что когда-нибудь здесь будет большой центр исторических реконструкций под открытым небом.

«Доказать необходимость вскрытия памятника сложно, — говорит Сафронов. — Мы смогли это сделать, поскольку здесь ведут хозяйственную деятельность предприятия села Сентелек. И мы взяли земли в аренду. Согласитесь, нехорошо, если прямо на древних курганах сделать огород или, например, поставить туалет. Поэтому могильники надо вскрывать, документировать и музеифицирвать артефакты».

Археологический лагерь в долине Межеумка. Михаил Сафронов. Наталья Вязанцева.

Больше года археологи ждали разрешения на вскрытие кургана, и в конце июля наконец-то получили заветный открытый лист. Тут же приступили к работам. Наиболее перспективным оказалось возвышение неподалеку от лагеря, там, на глубине всего полутора метров, археологи и открыли курган.

Понятно, что он в долине не один. Уже по существующей раскопке видно, что одна каменная конструкция почти «перетекает» в другую. Курганные группы раскиданы по полю, это подтверждают съемки сверху, их можно заметить и с земли, если скосить траву.

Вскрытие покажет

По орудиям труда, костям животных, бытовым предметам археологи составляют представление о жизни древних людей. Могилы — другая часть работы. То, что находят в поселениях, никогда не встречается в захоронениях. И наоборот. Это две части целого. Долина Межеумка и в этом смысле оказалась уникальной: поселения здесь соседствуют с могильниками, так что есть возможность узнать и о бытовой, и о культурной, и о ритуальной составляющей жизни древних.

«Чарышский район в целом богат на уже открытые и еще лежащие в земле памятники, рассказывает кандидат исторических наук Сергей Ситников. — Бывают и случайные находки. Например, в этом году мы распахали небольшое поле под посадки картофеля. Я прошел по нему и нашел рыболовные грузила эпохи неолита».

Археологический лагерь в долине Межеумка. Сергей Ситников. Наталья Вязанцева.

По инвентарю, по орнаментам, по расположению захороненных людей археологи смогут точно определить дату памятника. Пока курган в виде осевшей пирамиды, сложенной из камней, датировали средневековьем.

«Вскрытие покажет, — говорит Ситников. — Точно назвать период и культурный слой можно только по найденным внутри могильника предметам и самому расположению костей погребенных там людей или животных. Надеюсь, нас ждут сюрпризы. Чтобы определить полную историческую картину, нужны масштабные археологические работы в течение не менее пяти лет, а они пока только начинаются. В этой долине десятки могильников и поселений».

В найденном раскопе видны и круглые, обточенные водой камни, и скальная порода. Сергей Ситников считает, что помимо основного захоронения, которое ближе к поверхности, здесь расположены и более древние могилы, возможно, эпохи бронзы и раннего скифского времени.

25 августа в долине закончится работа волонтеров. Если курган не успеют вскрыть, то ядро команды все же задержится, чтобы завершить все необходимые работы.

Археологический лагерь в долине Межеумка. Наталья Вязанцева.

Поскольку в долине создают музей под открытым небом, памятник полностью реконструируют, чтобы все приезжающие смогли посмотреть на него в первозданном виде. «Это будет действующий объект, все смогут потрогать предметы, попробовать также что-нибудь реконструировать и присоединиться к вскрытию новых курганов», — говорит Сафронов.

Факт

За лето археологи проводят пять экспедиционных смен. В долине располагается детский лагерь. Ежегодно сюда приезжают более 400 волонтеров. Это самый крупный волонтерский отряд в Сибири.

Оживить историю

Археологи нашли совок из кости животного, обломки накладок на лук, рукоятку для шила, нож из яшмы. Из наиболее интересных находок этого лета — рог лося с зарубками: это заготовка для псалия — части лошадиной узды.

Нашли и обломок ножа — первое бронзовое орудие, обнаруженное в долине Межеумка. Такие орудия характерны для раннего скифского времени — VIII-VII век до нашей эры. Сергей Ситников уверен, что рано или поздно найдет в долине и захоронения скифов.

Археологический лагерь в долине Межеумка. Наталья Вязанцева.

За рекой обнаружились оселки — орудия для заточки ножей эпохи раннего железного века с характерным пропилом в середине и отверстием, чтобы привязывать камень к поясу.

Несколько грузил — подточенные с двух сторон камни — позволяют сказать, что люди активно занимались рыболовством в бурном Чарыше. В подтверждение тому — найденный на месте поселения рыбий позвонок. Чтобы обнаружить такие мелочи, приходится буквально просеивать десятки кубометров земли.

Находок этого лета хватит на две-три хорошие экспертные публикации. Все артефакты будут введены в научный оборот.

«Для многих людей кажется странным раскапывать могилы, и они спрашивают, что я при этом чувствую, — делится Сергей Ситников. — Но мы копаем с научными целями. А выводя на свет новые факты древности, мы, можно сказать, оживляем умерших».

Археологический лагерь в долине Межеумка. Наталья Вязанцева.

Факт

Проект Алтайского археологического общества «Волонтер науки: летний научно-образовательный лагерь» в 2021 году стал победителем конкурса на предоставление грантов губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики.

Алтапресс