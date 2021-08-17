ГОРНЯК22 18.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Жара под +30 градусов вернулась в Алтайский край

Горняк22
20 часов Ago

Тепла, а местами жаркая погода ожидается в Алтайском крае во вторник, 17 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Лето. Девушка в поле. СС0

«Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении синоптиков. Дневные температуры в крае составят +24…+29 градусов.

Ветер будет северный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Дневные температуры в краевой столице составят +25…+27 градусов. Ветер северный, 3−8 метров в секунду.

Алтапресс

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