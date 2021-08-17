Алтапресс: Свобода или срок. Как и за что накажут барнаульскую чиновницу Стеллу Штань

17 августа, как ожидается, может быть вынесен приговор экс-представителю губернатора Алтайского края в региональном заксобрании Стелле Штань. Вспоминаем, за что судят бывшую чиновницу и какое наказание ей грозит.

Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов. 1 За что судят Стеллу Штань?

По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby Елена Воротникова и Стелла Штань предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

Причем стоимость этого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.

«Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии», — указывали в Следственном комитете.

Деньги. Pixabay.com 2 Арест

Экс-представительницу губернатора заключили под стражу 31 марта. Стелла Штань утверждала, что невиновна.

Позже она призналась в содеянном и полностью возместила ущерб. Ее выпустили из СИЗО под домашний арест.

Стеллу Штань обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Однако за признательные показания политик может остаться на свободе.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань. Анна Зайкова 3 Осудили ли Воротникову?

Бывшей руководительнице детсада назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. рублей.

Алтапресс