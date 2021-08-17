Алтапресс: Власти Алтайского края предложили городам и районам новый порядок компенсаций при запредельных тарифах
Краевые власти разработали новый порядок выплаты бюджетных компенсаций в случае, если из-за роста тарифов индекс платы граждан в городе или районе превысит предельный. Проект документа носит рекомендательный характер. Но, как полагает Сергей Войтюк, руководитель исполкома реготделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), муниципальные власти должны быть заинтересованы в его принятии у себя на территории — ведь он снимает многие проблемы.
Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA
С чего все началось
На «круглых столах», прошедших по инициативе ОНФ, жители муниципалитетов с самой дорогой коммуналкой утверждали: платеж возрос настолько, что у людей нет денег заплатить первый платеж. И это замкнутый круг: имея хотя бы месячный долг, жители не получат и компенсацию.
Компенсацию, о которой идет, выплачивают в тех городах и районах, где рост платы за коммуналку выходит за предел, утвержденный указом губернатора (в 2021 году — 6,9%).
Механизм этот важен — он позволяет установить экономически обоснованные тарифы там, где коммунальный комплекс изношен и требует крупных затрат на модернизацию.
Многие города и районы свой порядок утвердили. Но везде есть проблема: сначала надо заплатить за услуги ЖКХ по повышенным тарифам и только после этого получить компенсацию. И вот теперь на уровне края разработали новый документ, который учел этот и многие другие проблемы.
Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае, Анна Зайкова.
Какие проблемы решает новый порядок
Сергей Войтюк назвал пять главных моментов нового порядка выплаты компенсаций.
- Набор документов для получения компенсации сведен к минимуму — их только четыре: заявление, паспорт, документы на помещение и реквизиты счета для перечисления денег.
- Оговорены жесткие сроки выплат: властям дается на это пять дней.
- Предусмотрено электронное взаимодействие с коммунальным предприятием — жильцам не надо самим получать у них справки о том, сколько они заплатили, всю информацию в муниципальную администрации передаст ресурсоснабжающая организация.
- Срок задолженности, при которой могут отказать в выплате, увеличили до двух месяцев. Это позволит сначала оформить и получить компенсацию, а потом заплатить за коммуналку.
- Установлено, что задолженность за услуги ЖКХ менее 1 рубля — не основание отказать в компенсации.
Квитанция ЖКХ. Altapress.ru
Насколько документ соответствует закону
Сегодня порядок выплаты компенсаций в муниципалитетах свой. Новый, который Сергей Войтюк называет типовым, разработан с учетом замечаний экспертов. А главное — он прошел юридическую экспертизу.
Новый порядок согласован и с региональным органом власти — министерством строительства и ЖКХ, и с прокуратурой, за что ей отдельное спасибо, — ответил Войтюк.
Однако, по словам «фронтовика», новый порядок должны принять сами муниципалитеты — ведь эти выплаты идут из муниципального бюджета. Как полагает собеседник altapress.ru, власти городов и районов в этом могут быть заинтересованы — они помогут снять социальную напряженность в случае роста тарифов.
Управление по тарифам. altapress.ru
При разработке учтены и пожелания муниципалитетов. Важно, чтобы с началом осенне-зимнего периода, когда мы увидим рост сумм в наших платежках, в городах и районах появился бы новый, хорошо проработанный и юридически выверенный порядок выплаты компенсаций из бюджета, — объяснил Сергей Войтюк.
Какие еще есть способы сокращения коммунальных платежей
Между тем, больше всего рост тарифов имеет место в районах, где коммуналку передали в концессию. Отсюда и неподъемные для жителей счета за ЖКХ.
И эксперты ОНФ рекомендуют муниципальным властям предусматривать в соглашениях плату концедента — то есть самого муниципалитета. Ведь передают они частнику в концессию муниципальное имущество.
Отопление. Тепло. Pixabay.com
В этой схеме, возможно, вообще не понадобится механизм компенсации разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом в пределах индекса платы граждан, так как сам тариф для населения при такой схеме не выйдет за предельные индексы», — считает Сергей Войтюк.
Бюджетные же средства пойдут напрямую концессионеру-ресурсовику. А потребители будут видеть в своих платежках привычные суммы — в пределах индекса платы.