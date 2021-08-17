Алтапресс: Сирые и без квартир. Кто и почему «прокатил» детей-сирот Алтайского края с жилищными сертификатами

Альтернативная мера по обеспечению детей-сирот крышей над головой — жилищные сертификаты — заработала с 1 июля текущего года. Но только формально. На одном из этапов районные суды начали отказывать сиротам в получении сертификатов, ссылаясь на противоречие регионального законодательства федеральному. Об этом altapress.ru рассказали «счастливчики», отказавшиеся от причитающихся им квартир в пользу нововведения.

Печаль. pixabay.com.

Благая мера

Председатель комитета по социальной политике краевого заксобрания Татьяна Ильюченко 18 июня этого года объявила о том, что в 2021—2022 годах нуждающимся в жилье сиротам будет предоставлено около 300 жилищных сертификатов. Номинал каждого — 1,325 млн рублей.

В Барнауле за такие деньги сложно найти подходящую квартиру, чтобы она была в хорошем состоянии и имела площадь не меньше 33 кв. м. (таковы требования законодательства. — Прим. ред.).

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Анна Зайкова

Идея была в том, чтобы получатели могли вложить бюджетные средства в то жилье, которое им действительно нужно. Например, более просторное и комфортное. Согласно тексту постановления, разницу в цене сироты могут покрыть за счет собственных накоплений, материнского капитала или ипотеки.

К тому же, они сразу смогут оформить «жилые квадраты» в собственность.

Деньги. Фото из открытых источников.

Еще один плюс состоит в том, что сертификат должен действовать на территории всего Алтайского края. Таким образом, дети-сироты не привязаны к населенному пункту, где прописаны, и могут купить жилье там, где им хочется.

Казалось бы, идея хорошая. С этим согласились и сами дети-сироты. Например, льготники из Барнаула и Новоалтайска подали документы на получение сертификатов в Региональное жилищное управление. И все было хорошо, пока дело не дошло до суда.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

Краткая история появления сертификатов для детей-сирот

14 декабря 2020 года. На 49-й сессии заседании краевого законодательного собрания был поднят вопрос о том , чтобы использовать жилищные сертификаты в качестве дополнительной меры для обеспечения данной льготной категории граждан квартирами.

На 49-й сессии заседании краевого законодательного собрания был поднят вопрос о том чтобы использовать жилищные сертификаты в качестве дополнительной меры для обеспечения данной льготной категории граждан квартирами. 18 декабря 2020 года. Законопроект принят в первом чтении.

Законопроект принят в первом чтении. 21 января 2021 года. На заседании рабочей группы по подготовке проекта краевого закона о жилищных сертификатах для детей-сирот уточняют условия их получения. Минстрой предлагает внести пункты о возрасте не менее 23-х лет и наличии судебного решения о предоставлении жилья от 1 января 2019 года.

На заседании рабочей группы по подготовке проекта краевого закона о жилищных сертификатах для детей-сирот уточняют условия их получения. Минстрой предлагает внести пункты о возрасте не менее 23-х лет и наличии судебного решения о предоставлении жилья от 1 января 2019 года. 2 февраля 2021 года. Законопроект о жилищных сертификатах готовят к окончательной редакции.

Законопроект о жилищных сертификатах готовят к окончательной редакции. 18 февраля 2021 года. Рассмотрение законопроекта во втором чтении в АКЗС.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении в АКЗС. 26 февраля 2021 года. На 51-й сессии в АКЗС депутаты единогласно приняли закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот», то есть утвердили жилищные сертификаты для данной льготной категории граждан.

На 51-й сессии в АКЗС депутаты единогласно приняли закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот», то есть утвердили жилищные сертификаты для данной льготной категории граждан. 4 августа 2021 года. Депутаты АКЗС предложили на федеральном уровне признать право регионов предоставлять детям-сиротам жилищные сертификаты.

Сбор документов. pixabay.com.

Формирование реестра

Поясним, для получения жилищного сертификата, помимо всего прочего, нужно иметь на руках вступившее в законную силу определения суда «Об утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора об обеспечении жилым помещением».

Данный пункт черным по белому прописан в общих положениях постановления правительства Алтайского края от 29 апреля текущего года. Документ был подписан губернатором Виктором Томенко.

Правительство Алтайского края. Анна Зайкова.

Как нам рассказали непосредственные участники, заявившиеся на получение жилищных сертификатов, они с нетерпением ждали старта реализации новой меры, которая была запланирована на 1 июля.

«Процедура запускалась с подачи заявления. Мы днями и ночами сидели на сайте Регионального жилищного управления, чтобы получить информацию о начале приема заявлений. И вот прием стартовал. Реестр заявителей формировался из тех, кто подходил под критерии детей-сирот, претендующих на жилье от государства. Мы в него благополучно вошли, получили письма о необходимости подписать мировое соглашение», ­—отметили собеседники.

Однако, дело начало затягиваться из-за длительных сборов и обработки документов. К тому же, в Региональном жилищном управлении сменился начальник, так как Евгений Катугин оказался под следствием по статье «халатность». После всех проволочек сироты вопреки ожиданиям начали получать отказы в судах.

Заседание правительства Алтайского края. 31 марта 2021 года. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

«Заявление краевого государственного казенного учреждения „Региональное жилищное управление“ (от лица которого было оформлено обращение в суд. — Прим. ред.) об утверждении мирового соглашения на стадии исполнения решения суда по делу <…> и прекращении исполнительного производства оставить без удовлетворения», — говорится в решении одного из районных судов, а именно Железнодорожного.

Кстати, в начале августа в нашем заксобрании выступили с инициативой закрепить за регионами право на предоставление сертификатов.

«Это произошло спустя месяц после того, как дополнительная мера должна была начать действовать. Тогда возникает вопрос — постановление, принятое на региональном уровне не имеет юридического веса? Тогда, зачем нужно было все это затевать?», — подчеркивают собеседники altapress.ru.

Ключи от дома. pixabay.com.

Они отметили, что в случае принятия законопроекта на федеральном уровне, льготники не сразу смогут распоряжаться своими квартирами. Инициатива предполагает индивидуальные условия предоставления сертификатов в каждом регионе. Но общими должны быть два пункта: возраст не мнеее 23 лет и запрет на отчуждение недвижимости (обмен, продажа и т. д.) в течение пяти лет.

«У нас возникает вопрос, получат ли дети-сироты 166 сертификатов в этом году по условиям регионального постановления? Или из-за судебных решений оно (постановление. — Прим. ред.) не будет исполняться? Дело в том, что сначала были введены достаточно хорошие условия и лояльные требования. Мы соглашались именно на них, а инициатива, выдвинутая на федеральном уровне, кардинально все меняет», — сокрушаются собеседники.

Они заметили, что люди вынуждены ждать квартиры десятилетиями.

Виды Барнаула.

«Многим уже за 30 лет, а они до сих пор не могут получить причитающееся по закону. Сейчас нас ждут еще проволочки, потом длительный процесс покупки. За все это время может многое измениться: у кого-то появятся дети и придется расширятся, кто-то разведется, а кто-то захочет уехать в другой город. Это же не совсем справедливо», — говорит один из собеседников.

Справка

Алтайский край уже не раз оказывался «в немилости» из-за срывов программы по обеспечению детей-сирот жильем. Так, в феврале текущего года заместитель гепрокурора России Дмитрий Демешин вынес предостережение министру строительства и ЖКХ Алтайского края Ивану Гилеву из-за недоосвоенных в 2020-м 561 млн рублей. Деньги были выделены на покупку недвижимости сиротам. В итоге вместо 751 квартиры были приобретены всего 222. Не потраченные миллионы регион вернул в федеральную казну.

При чем здесь суд

Леди Правосудие. pixabay.com.

Собеседники рассказали, что на сегодняшний день жилье детям-сиротам РЖУ предоставляет по решению суда. Они пояснили, у сотен из них на руках есть уже вынесенные решения судов (по старой схеме) о том, чтобы управление выполнило свои обязательства и обеспечила льготную категорию граждан «жилыми квадратами», причитающимися им по закону.

Суть мирового соглашения сводится к тому, что обе стороны — РЖУ и заявитель на сертификат — договариваются в суде о том, что вместо готовой квартиры ведомство вручает сироте сертификат номиналом в 1,325 млн рублей. Предполагалось, что процедура сугубо добровольная.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Но суды не пошли на уступки. На сегодняшний день отказ получили минимум 6 человек. РЖУ намерено подавать заявления дальше — в кассацию и продолжить попытки «продавить» ситуацию. Но время выступает отягчающим фактором. Если все стороны не успеют урегулировать ситуацию до конца календарного года, то «поезд» уедет и придется начинать все сначала.

Денежный вопрос

Деньги, рубли. CC0

Тем временем, каждый из заявителей уже отказался от готовой квартиры в пользу сертификата. Людей уверяют, что никто из них не потеряет текущее место в очереди, но время безвозвратно уходит.

Многим детям-сиротам, которые должны были получить полагающееся жилье еще в 18, уже под 30 и более лет. Из-за проволочек их счастливое новоселье оттягивается на еще более неопределенный срок.

Печаль. Без крыши над головой. pixabay.com.

«Мы не понимаем, что нам делать в такой ситуации. Многие сейчас стараются отсрочить суды всеми законными способами, чтобы не получить отказ. Ведь в этом случае им придется идти дальше по инстанциям, а это очень затяжной процесс. До конца календарного года они просто не успеют. А ведь нужно закладывать время на формальности в случае, если все же удастся заключить мировое соглашение с Региональным жилищным управлением. После получения сертификата нужно найти квартиру и предоставить ее на проверку. Чиновники должны еще утвердить ее, предварительно проверив, подходит ли жилье под все параметры», — отмечает одна из заявительниц.

Параметров много. Во-первых, это площадь не менее 28 кв. м. Во-вторых, состояние дома — квартира не должна быть в аварийном строении. В-третьих, не допускается никаких обременений и т. д.

«Мы — не маргиналы»

Девушка улыбается. pixabay.com.

Если вернуться к федеральной инициативе АКЗС, то она предполагает запрет на отчуждение жилья, купленного с использованием сертификата, в течение пяти лет «в целях предотвращения совершения мошеннических действий непосредственно самим получателем сертификата или третьими лицами».

Льготников возмущает, что каждый раз, когда речь заходит о детях-сиротах, сразу начинаются разговоры о «нечистоте рук». По словам собеседников altapress.ru, на них смотрят искоса и относятся, как к «отбросам общества», начиная от чиновников, заканчивая простыми гражданами.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

«Я не понимаю, чем мы это заслужили. Мы — не маргиналы. Например, у меня высшее образование, семья, хорошая работа. Выгляжу я вполне прилично, одеваюсь не на помойке. Откуда такое отношение?», — сокрушаются одна из собеседниц.

Доводы районных судей

Продажа недвижимости. Источник: ДомКлик

Возвращаясь к отклоненным мировым соглашениям, нужно уточнить, что судьи формально пекутся о дальнейшей судьбе детей-сирот. Об этом говорит текст обоснования решения Железнодорожного суда, который оказался в распоряжении altapress.ru.

«Согласно ч. 6 ст. 153.10 Гражданско-процессуального кодекса России «суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц», — говорится в решении суда.

Оно строится вокруг двух важных аргументов. Во-первых, детей-сирот должны обеспечить готовым жильем, а не условным правом купить квартиру с использованием бюджетных денег. Во-вторых, судья ссылается на несоответствие регионального постановления федеральному законодательству.

Дом, милый дом. pixabay.com.

«Других форм предоставления жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе путем предоставления жилищного сертификата на приобретение жилья, указанным Законом не предусмотрено (п. 1 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ)», — говорится в документе.

Собеседники предполагают, что вероятно по этой причине АКЗС постфактум запустил инициативу утвердить право субъектов на использование сертификатов на всероссийском уровне.

В то же время, в других регионах страны дети-сироты уже благополучно получают жилищные сертификаты. Так, проблем не возникло в Приморском, Ставропольских краях и Калининградской области.

Балтийское море, лодки, Калининград. gov39.ru

Для того, чтобы разъяснить ситуацию altapress.ru подал запросы в Правительство Алтайского края и Региональное жилищное управление.

Также мы обратились в минсоцзащиты Калининградской области, попросив поделиться опытом успешной реализации новой меры. Здесь сироты спокойно покупают жилье на деньги полученных сертификатов.

А льготникам Алтайского края придется пока запастись терпением и ждать дальнейшего развития непростой истории.

Алтапресс