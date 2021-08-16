ГОРНЯК22 16.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с тепла и северного ветра

Горняк22
9 часов Ago

Погода в Алтайском крае в понедельник, 16 августа, обещает быть весьма благоприятной.

Лето. Мужчина в поле. СС0

«Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +22…+27 градусов. Ветер северный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Дневные температуры в региональной столице составят +22…+24 градуса.

Алтапресс

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