Алтапресс: «Мы же тут мутанты»: как бедный провинциальный город на Алтае взращивает звезд бокса мирового уровня

Пессимисты часто говорят, что погрязший в нищете Рубцовск умирает: промышленность разваливается, люди разбегаются, кроме тюремных зон ничего не осталось. Пардон! Этот город — единственный в Алтайском крае — ­ может гордится двукратным олимпийским чемпионом и 38 мастерами спорта по боксу, которых взрастила местная школа. Больше, пожалуй, ни у кого и нет. На вопрос, как такое возможно, в Рубцовске отшучиваются, мол Семипалатинск рядом — мутация. Как тренируются, живут и о чем мечтают «спортсмены-мутанты» и их тренеры, в спецпроекте altapress.ru.

Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин

Вместо пролога

Май 2021 года. Барнаул. Во Дворце зрелищ и спорта кипят страсти, правда, не хоккейные. Боксерские. Первенство России среди юниоров, тем кому 17−18 лет, собрало сливки этого вида спорта со всей страны. Атмосфера накалена до предела. Кажется, чиркнет спичка ­ и все тут же заискрит.

Среди сотен молодых боксеров шаг за шагом двигается вперед скромный парень из Рубцовска Никита Петин. Каждый бой — через валидол.

В четвертьфинале повержен здоровенный боксер-богатырь из Магадана, в полуфинале на грани — краснодарец. В финальном бою единогласным решением судей победа над москвичом Эльбрусом Адыгезаловым отдана Петину. Вот оно ­- долгожданное золото, единственное у Алтайского края.

Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба администрации Барнаула Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба администрации Барнаула Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба правительства Алтайского края Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба правительства Алтайского края Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба правительства Алтайского края Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба правительства Алтайского края Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба правительства Алтайского края Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба правительства Алтайского края Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба правительства Алтайского края

Тренер по боксу Александр Дударев всю жизнь прожил в одном доме с Никитой, через подъезд. Помнит, как подросток первый раз пришел в зал — маленький, нескладный, задатков никаких. «Я только сейчас ощущаю, какой путь мы прошли, чтобы воспитать в нем победителя», — говорит тренер.

С кого все начиналось

Точкой отсчета рубцовского бокса считаются 50-е годы прошлого века. Именно тогда появилась первая школа. Открыл ее Виктор Мельников. Он был не из местных — приехал в Рубцовск издалека. Только освоился и сразу набрал группу. Занимались его воспитанники во Дворце культуры АСМ.

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Однако вскоре мальчишек постигло разочарование, Мельников в городе не задержался и уехал. Секцию подхватить было некому. Какое-то время она существовала сама собой, но официально считалась закрытой. Из ДК боксеров погнали, пришлось перейти в полуподвальное помещение.

Сторожилы вспоминают: пыльный цементный пол импровизированного «спортзала» зимой посыпали снегом, чтобы было легче дышать. В таких условиях тренировалось немало чемпионов, среди которых оказался и Анатолий Горбачев.

В 1957 году став самым молодым тренером в Рцбцовске, он создал собственную школу в районе АТЗ (Алтайский тракторный завод). За годы работы он воспитал плеяду первоклассных боксеров. Говорят, что любовь воспитанников к нему была безмерной, приходившие в школу мальчишки смотрели на него, как на что-то сверхъестественное.

Анатолий Горбачев,

тренер по боксу ( из книги «Кристаллы успеха на ринге»):

Когда твой воспитанник выигрывает — это настоящее счастье. Большое счастье. Это прежде всего, их труд, спортсменов. У нас в боксе ничего просто так не дается. Со стороны кажется, возможно, просто. Подошел, навернул и все. Нет, так не бывает. Нужно иметь голову на плечах, чтобы сделать все быстро и правильно. Ошибки чреваты последствиями.

Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин

1967 год стал боксерской точкой отсчета для Валерия Затонина, будущего первого мастера спорта в Рубцовске. В 12 лет он пришел в секцию к Анатолию Горбачеву, у которого на тот момент было уже боле 60 воспитанников. Но щупленького боксерчика Горбачев все-таки оставил.

Через 10 лет Затонин выполнил норматив мастера спорта по боксу. После этого в Рубцовске он стал мега-звездой, о нем писали в газетах, люди узнавали на улицах. А мальчишки с его же района «Сад-город» толпами ломились в секции бокса.

На сегодняшний день в Рубцовске насчитывается 38 мастеров спорта по боксу и 3 мастера международного класса.

Кто на доске почета

Алексей Тищенко ( 29 мая 1984 года)

Достижения: Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.

Спортивная карьера Алексея Тищенко могла и не сложиться, если бы не один судьбоносный случай. Отец его ­ Виктор Тищенко ­ был тренером по боксу, но в спорт мальчика не тянул, предоставлял право выбора.

Однажды, листая детскую анкету своей дочери Елены, он увидел каракули шестилетнего Алексея, который на вопрос «Кем мечтаешь стать», написал: «Мастером спорта по боксу». «Вот как оказывается», — подумал Тищенко-старший.

В 2001 году Алексей выиграл первенство страны среди юношей, получив тем самым право выступать на Европе. После этого победы посыпались как из рога изобилия. Единственный момент — алтайским спортсменом официально Алексей Тищенко уже не являлся.

Переехав в Омск, о своей родине он вспоминал редко, как будто никогда не жил и не тренировался в Рубцовске. Наверно поэтому, когда встал вопрос о том, чтоб назвать его именем открывшуюся школу «Алтайский ринг», тогдашние власти края сказали категоричное «нет».

Владимир Узунян ( 18 октября 1998 года)

Достижения: чемпион России по боксу среди юношей, победитель юношеского первенства Европы, чемпион России среди молодежи (2019), действующий член сборной России.

Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин

Маленького Вову на бокс привел дедушка, как говорится, под конвоем. Тренироваться мальчик особо не хотел, да и предрасположенностей к боксированию у него особых не было. Узунян был долговязый, нескладный, в собственных ногах заплетался. Какой из него чемпион!

Александр Дударев вспоминает, что на первых порах Владимира лупили все подряд. После спарингов он бросал перчатки и плакал — так было обидно. Спустя годы долги своим обидчикам Узунян отдал, победив каждого из них.

Уже спустя время начали приходить победы. Как-то после одной из них своему тренеру он признался, что хочет стать мастером спорта. «Значит станешь», — ответил Александр Дударев. По его мнению, именно целеустремленность помогла Владимиру добиться успеха.

Сейчас Узунян житель Подмосковья, выступающий за столицу. Он член сборной России по боксу. Второй номер в своей весовой категории до 91 кг после Муслима Гаджимагомедова, выигравшего в Токио-2020 серебряную медаль.

Алексей Щербаков ( 06 июля 1982 года)

Достижения: серебряный призер всемирной Универсиады, призер чемпионатов России, четырехкратный победитель чемпионатов мира среди полицейский и пожарных.

Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин

В бокс Алексея привел отец — Михаил Щербаков. Надо сказать, что семья у них спортивная, на четверых — три мастера спорта. Когда у отца семейства спрашивают, мол вы же мастер спорта, он скромно шутит: «Да, по шашкам».

У маленького и щупленького Алексея интереса к боксу на первых порах не было. До 15 лет, когда уже начали появляться успехи, родители карьеру спортсмена для него всерьез не рассматривали. Но Алексей проявил характер, и результаты не заставили себя ждать. Были первые места на чемпионатах России и в отборочных соревнованиях на первенство мира.

Уже во взрослом возрасте Алексей пять раз участвовал в чемпионатах мира среди полицейских, четыре из которых заканчивались для него золотом. Такого результата в России больше ни у кого нет.

Что у рубцовского бокса есть сейчас

Инфраструктура

Еще в советское время на небольшой Рубцовск было 5−6 залов бокса. Сейчас — три. Главный оплот — детская-юношеская спортивная школа № 1, где помимо бокса культивируют художественную гимнастику.

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В ДЮСШ-1 города Рубцовска в 2021 году исполнилось 45 лет. Сейчас здесь бесплатно занимаются 429 детей, из которых 150 — в секции бокса. Еще около 200 человек разного возраста ходят в платные группы. В школе работают 12 спортивных тренеров

В совсем небогатом Рубцовске детский спорт не шикует. Свободные деньги городские власти охотнее направляют на ремонт дорог (оно и понятно), чем на будущих чемпионов.

Поэтому в школе все скромненько, но опрятно и чисто. В середине августа ДЮСШ-1 на ура приняла комиссия и вынесла вердикт: заниматься можно.

Александр Дударев уверяет: у спортсменов есть все необходимое. С инвентарем и формой помогают краевое министерство спорта и федерация бокса. В сентябре сюда должны привезти почти новый боксерский ринг, который использовался во время первенства России в Барнауле.

В общем, жаловаться грех.

Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин

Тренеры

Вот тут проблемы. Сейчас на все боксерское отделение ДЮСШ-1 всего два тренера. А надо минимум три.

Очереди из желающих нет, да и понятно. Голая ставка детского тренера в Рубцовске максимум 3,8 тысячи, а дальше как повезет. Если есть заслуги, стаж и другие привилегии, будут доплаты. По словам Александра Дударева, дотягивать так зарплату удавалось до 25 тыс., не больше.

Но и это, пожалуй, не главное. Директор школы уверяет: у людей, работающих в детском спорте, пропал энтузиазм, стремление к победам. Таких специалистов Дударев называет «фитнес-тренерами».

Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин

Александр Дударев,

директор ДЮСШ-1 , тренер по боксу:

Настоящий тренер целый день проводит в зале. По жизни он ни семьи, ни детей своих толком не видит — все время с воспитанниками. Я в молодости, когда много тренировал, по восемь месяцев в году на сборах был. Сейчас такая жизнь мало кому понравится.

Интерес

Любовь к боксу в Рубцовске так же сильна, как и раньше. В местных школах отбоя нет от детей и взрослых. Идут все — бывшие спортсмены, простые люди, желающие поддержать физическую форму. Много в любительском боксе Рубцовска силовиков. От бокса кайфуют даже девушки и тоже рвутся в бой.

Чтобы охватить все возрасты, в ДЮСШ-1 открыли платные секции. У малышей дошкольников — это спортивно-оздоровительная группа с элементами бокса.

Рубцовская школа бокса. Дмитрий Лямзин

Цена вопроса — 970 рублей в месяц. Настоящий спорт у этих ребят начинается с 10−11 лет.

Александр Дударев рассказывает: поколение молодых боксеров в Рубцовске сейчас хорошее — есть из кого делать победителей. Главное, считает тренер, чтобы в их спортивной жизни, как пазл, все сложилось правильно.

Вместо эпилога

Молодой чемпион Никита Петин, выигравший в мае первенство России среди юниоров, не успев опомниться от эйфории, помчался домой в Рубцовск. Парню предстояла не менее важная задача — успешно сдать ЕГЭ. С этим он тоже благополучно справился.

Сдал экзамены и уехал в Москву, как говорится, на ПМЖ. Теперь он студент местного университета.

Первый тренер, прошедший с ним весь путь от юнца до чемпиона, не сокрушается. Александр Дударев уверен, именно провинция будет и дальше поставлять российскому спорту неординарных спортсменов. Рубцовск с этой ответственной миссией справляется успешно.

Алтапресс