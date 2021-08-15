ГОРНЯК22 15.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Одна из старейших улиц Барнаула впервые за свою историю получила асфальт

Горняк22
3 часа Ago

Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев показал в своем Instagram обновленный проезд Гужтранспортный в Барнауле.

Проезд Гужтранспортный заасфальтировали. Барнаул. instagram.com/asprokopyev.

Прокопьев отметил, что одна из старейших улиц Барнаула впервые получила асфальтовое покрытие.

«Месяц назад заезжали сюда с главой города Вячеславом Франком пообщаться с жителями. Тогда проезд Гужтранспортный выглядел так (нижнее фото), а сейчас он такой (верхнее)», — написал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что деньги на обновление проезда выделили из бюджета города.

Ранее сообщали, что по просьбе горожан преображают дороги частного сектора.

«Дорожники приступили к ремонту проезда Гужтранспортного. Здесь проезжую часть ремонтируют на участке от улицы Кулагина до дома № 135Б», — рассказали в мэрии в конце июля.

Ремонт дорог частного сектора выполняют по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015−2025 года».

Алтапресс

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