ГОРНЯК22 15.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Жительницу Барнаула дважды напугал руливший одним локтем маршрутчик

Горняк22
3 часа Ago

В интернет-сообществе «Барнаул 22» пожаловались на водителя маршрутки, который несколько раз «нарушил правила дорожного движения».

ДТП с маршруткой в Барнауле. vk.com/barneos22.

Жительница Барнаула сообщила, что ее возмутило вопиющее поведение водителя маршрута № 47.

«Водитель несколько раз нарушил правила. Сначала он высадил пассажиров на остановке в левом крайнем ряду, люди выходили прямо на проезжую часть. На вопрос „почему не на остановке“ он ответил, что в час пик туда не заезжает», — рассказала женщина.

После, продолжила горожанка, водитель выехал на встречную полосу и едва не произошло лобовое столкновение с автомобилем.

Вновь испытала страх жительница Барнаула, когда маршрутчик решил пообщаться по телефону.

«Начал говорить по телефону и держал руль локтем второй руки. Очень страшно, что такой человек вообще перевозит людей», — рассказала подписчица паблика.

Ранее в Барнауле пожаловались на водителя маршрутки, назвавшего дураком дедушку и пообещавшего его пережить.

Алтапресс

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