Алтапресс: То топит, то горим. В пригороде Барнаула открытым огнем полыхал частный дом

Днем 5 мая в поселке Затон произошел пожар. Очевидцы сообщили об этом в сообществе Barnaul22.

Огонь. Пожар. CC0

Днем 5 мая в поселке Затон произошел пожар в частном секторе. Загорелся двухэтажный дом.

На момент приезда пожарных огонь перекинулся на соседнее здание — баню. Кровли обоих зданий полыхали открытым пламенем.

Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби поднялся до 465 см над нулем водомерного поста. Движение до острова Шубинский в Затоне перекрыли.

Алтапресс