Алтапресс: То топит, то горим. В пригороде Барнаула открытым огнем полыхал частный дом
Днем 5 мая в поселке Затон произошел пожар. Очевидцы сообщили об этом в сообществе Barnaul22.
Огонь. Пожар. CC0
Днем 5 мая в поселке Затон произошел пожар в частном секторе. Загорелся двухэтажный дом.
На момент приезда пожарных огонь перекинулся на соседнее здание — баню. Кровли обоих зданий полыхали открытым пламенем.
Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби поднялся до 465 см над нулем водомерного поста. Движение до острова Шубинский в Затоне перекрыли.