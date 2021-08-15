Алтапресс: Депутат Бессарабов рассказал, какие наказы жителей Алтая он «привел в исполнение»

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram, что за время парламентской деятельности занимался реализацией наказов жителей региона.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов. Фото из архива пресс-службы Правительства.

Ранее Бессарабов рассказал, что в своих селах выслушает народ до середины августа, чтобы сформировать народную программу.

Накануне депутат уточнил, что по всей России идет сбор наказов от избирателей в народную программу «Единой России».

«Эти предложения затем воплотятся в жизнь», — заверил парламентарий.

Также уточнил, какие именно просьбы алтайских избирателей он курировал в части доведения до реализации.

«На протяжении всей депутатской деятельности занимался реализацией предыдущих наказов людей: больницы, школы, детские сады, дома культуры, мосты, скважины, дороги», — перечислил Бессарабов.

Особенно он отметил школу в Чарышском районе — основное образовательное учреждение в райцентре, которое требовало ремонта.

«Хотел поделиться радостью. Несколько месяцев работает замечательная школа в селе Чарышском — это наша предгорная территория, очень живописная и красивая. И 350 детей приходят в новую школу, о которой просили в 2016 году педагогический коллектив и родители — чтобы привести ее в порядок», — уточнил депутат.

В итоге из федерального бюджета направили более 80 млн рублей, и плюс еще краевые средства пошли на то, чтобы «сделать школу с картинки».

О просьбах избирателей Бессарабов рассказал в рамках эстафеты «выполненных наказов», которую ему передал коллега из Крыма Константин Бахарев.

В конце отчетного видео алтайский парламентарий передал эстафету еще двум депутатам — Антону Гетту, представителю Ростовской области в ГД, и земляку-госдумцу Александру Прокопьеву.

Прокопьев пока не принял эстафету, однако в своем Instagram рассказал про одну из старейших улиц Барнаула — проезд Гужтранспортный — которая впервые за свою историю получила асфальтовое покрытие.

Ранее дождь не помешал депутату Бессарабову выслушать слова благодарности от избирателей неподалеку от сгоревшей вышки.

Алтапресс