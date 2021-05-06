ГОРНЯК22 06.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульский зоопарк претендует на Национальную премию

Горняк22
5 часов Ago

Барнаульский зоопарк стал победителем регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий», сообщают сотрудники парка в своем сообществе «Вконтакте». Теперь им предстоит всероссийский этап конкурса.

Барнаульский зоопарк претендует на Национальную премию. Барнаульский зоопарк

Зоопарк стал победителем в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг».

«Благодарим Вас, друзья, за поддержку и веру в нас. Впереди второй этап — федеральный», — поблагодарили сотрудники зоопарка своих посетителей.

Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ.

В нем участвуют малые предприятия и предприятия-экспортеры. Участники не платят взносы и не несут дополнительных расходов на экспертизу. Победителей определяет Национальный экспертный совет.

Победители награждаются дипломами, статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами, а также получают право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 17 июня 2021 года.

Алтапресс

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