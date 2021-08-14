Алтапресс: Три новых поликлиники планируют открыть в Барнауле

Три новых поликлинику откроют в Барнауле до 2025 года, сообщили в правительстве Алтайского края. Одну из них достроят уже в конце 2022 года.

Новое здание для поликлиники №14 Барнаула. https://t.me/altaigovernment

Первым заработает новое здание для городской поликлиники № 14 на 900 посещений в смену. За ней закрепят 75 тыс. взрослого населения.

Губернатор края Виктор Томенко 13 августа побывал на стройплощадке.

Еще две мощные современные поликлиники — в Индустриальном и Центральном районах — построят до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения Алтайскому краю будут выделять в течение пяти лет выделать ежегодно порядка по 1,5 млрд рублей.

Алтапресс