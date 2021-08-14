Алтапресс: 14 тысяч барнаульских жителей на двое суток останутся без горячей воды

В 39 домах в Барнауле на двое суток — с 14 по 16 августа — отключат горячую воду, сообщает городская администрация.

Горячая вода, кран. CC0

С 10:00 утра 14 августа до 20:00 16 августа не будет горячей воды в домах, расположенных на улицах Кавалерийская, Монтажников, В. Кащеевой, Гущина и Попова.

Временное отключение придется потерпеть 14 тыс. 464 горожанам.

Отключение необходимо для установки глушек и монтажа обводного трубопровода на время ремонта участка магистрального трубопровода диаметром 400 мм на ул. Попова, передает мэрия.

СГК приносит извинения за временные неудобства.

Список всех домов можно посмотреть здесь.

Алтапресс