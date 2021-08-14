Алтапресс: Прохладно и ветрено. Какая погода будет в Алтайском крае 14 августа

Прохладную и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 14 августа.

Дождь, лето. Погода. СС0

«Местами дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +17…+22 градуса. Ветер будет северный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температуры составят +18…+20 градусов.

Алтапресс