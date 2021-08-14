ГОРНЯК22 14.08.2021
Барнаул

Алтапресс: На МатчТВ назвали главных соперников «Динамо-Барнаул» в элитном раунде Кубка России

Горняк22
13 часов Ago

13 августа в прямом эфире телеканала «МатчТВ» прошла жеребьевка элитного раунда Бетсити Кубка России по футболу, в котором «Динамо-Барнаул» встретится с двумя клубами РПЛ И ФНЛ.

Кубковый матч "Динамо-Барнаул" против "Тюмени". Владимир Мартынов, предоставлено пресс-службой ФК "Динамо-Барнаул".

Наша команда волей жребия попала в группу номер четыре.

Из подэлитной Футбольной национальной лиги здесь оказался клуб «Факел» из Воронежа. В регулярном чемпионате ФНЛ воронежцы сейчас идут на второй позиции в таблице.

Из Российской Премьер лиги к нам приедет новичок — ФК «Нижний Новгород», возглавляемый в прошлом известным футболистом Александром Кержаковым.

Ведущие не удержались и потроллили его немного.

«Я думаю, что Кержаков ни разу не был в Барнауле и с удовольствием посмотрит его красоты», — сказал экс-футболист, а ныне блогер Роман Сычев.

Первый матч группового раунда «Динамо-Барнаул» может сыграть уже 25 или 26 августа с ФК «Факел», а 22−23 сентября — с «Нижнем Новгородом». Если стадион «Динамо» будет отвечать всем требованиям, наша команда сможет провести эти игры дома.

Напомним, 12 августа динамовцы пробились в групповой раунд Бетсити Кубка России по футболу, обыграв футбольный клуб «Тюмень».

Алтапресс

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