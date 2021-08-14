ГОРНЯК22 14.08.2021
Барнаул

Алтапресс: У бийского похитителя 12-летней девочки могли быть и другие жертвы

Горняк22
13 часов Ago

Алтайские следователи предполагают, что обвиняемый в похищении 12-летней девочки Олег Лавкин ранее уже совершал преступления против детей. Сейчас мужчина находится в Бийске, его допрашивают, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.

Задержанный подозреваемый Олег Лавкин altai-krai.sledcom.ru

Следователи сообщили, что задержанный свою вину признает.

«Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее», — говорят в СК.

По данным следствия, в одном из сел Бийского района с июня по июль обвиняемый наблюдал за 12-летней девочкой, которая проживала там летом.

Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок.

Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома. Узнав, что ребенка усиленно ищут, Лавкин отпустил ее, а сам скрылся.

12 августа Лавкина задержали в Республике Алтай — его опознал местных житель.

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Алтапресс

Добавить комментарий

ГОРНЯК22 14.08.2021

Горняк22: Павловским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении в отношении нее тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле 22-летний наркоман ограбил старушку, которая шла в аптеку с 550 рублями

Алтапресс: В Барнауле 22-летний наркоман ограбил старушку, которая шла в аптеку с 550 рублями

Горняк22
13 часов Ago
72-летняя пенсионерка обратилась в полицию после того, как у нее украли сумку. Правоохранители уже нашли подозреваемого, сообщили в краевом главке МВД. Пенсионерка. CC0...
Алтапресс: Прохладно и ветрено. Какая погода будет в Алтайском крае 14 августа

Алтапресс: Прохладно и ветрено. Какая погода будет в Алтайском крае 14 августа

Горняк22
13 часов Ago
Прохладную и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 14 августа. Дождь, лето. Погода. СС0 «Местами дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах...
Алтапресс: На МатчТВ назвали главных соперников «Динамо-Барнаул» в элитном раунде Кубка России

Алтапресс: На МатчТВ назвали главных соперников «Динамо-Барнаул» в элитном раунде Кубка России

Горняк22
13 часов Ago
13 августа в прямом эфире телеканала «МатчТВ» прошла жеребьевка элитного раунда Бетсити Кубка России по футболу, в котором «Динамо-Барнаул» встретится с двумя клубами РПЛ И ФНЛ....
Алтапресс: От «Агаты Кристи» до «Лесоповала». Каких артистов барнаульцы ждут с гастролями этой осенью

Алтапресс: От «Агаты Кристи» до «Лесоповала». Каких артистов барнаульцы ждут с гастролями этой осенью

Горняк22
2 дня Ago
Моргенштерн не приедет, на кого же идти? Выбор концертов на осень большой, особенно для любителей поностальгировать под любимые хиты 90-х и нулевых. «Афиша» расскажет,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: