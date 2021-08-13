ГОРНЯК22 14.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Шубенков опроверг информацию об операции на ноге

Горняк22
20 часов Ago

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прошел обследование в одной из европейских клиник и в ближайшее время будет проходить там курс лечения и реабилитации. Операции ему делать не будут.

Сергей Шубенков. https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

Об этом сообщается в аккаунте Всероссийской федерации легкой атлетики в Instagram.

«Разрыва ахилла до Токио у меня не было. Воспаление ахилла случилось в Новогорске, за десять дней до отъезда на Олимпийские игр. А уже в Токио случилось то, что случилось», — цитирует ВФЛА Шубенкова.

По словам атлета, разрыв ахилла у него частичный. Лечить его начали еще в Олимпийской деревне. То, что операция не потребуется, ему сказали врачи ФМБА.

Однако Шубенков решил получить «альтернативное мнение»: некий австрийский спонсор организовал ему поезду в одну из европейских клиник. Там врачи также сошлись во мнении, что операционное вмешательство не нужно.

«Назначили терапию, рекомендовали ходить в ортезе и в ближайшие несколько недель я буду проходить лечение и реабилитацию здесь в Европе. И только после этого я, наконец-то, доеду до дома, потому что после Токио я был два дня в Москве, а потом отправился сюда. Все произошло очень быстро, немного напрягает вся эта суматоха, даже поспать некогда, все делается сразу и максимально эффективно», — рассказал Сергей.

Спортсмен выразил надежду, что лечение пройдет хорошо и в следующем сезоне он будет «бегать очень быстро».

Напомним, что 11 августа появилась информация со ссылкой на мать спортсмена Наталью Шубенкову о том, что Сергей прилетел в немецкий Гамбург на операцию.

Из-за травмы атлет вынужденно пропустил свои вторые Олимпийские игры, досрочно снявшись с соревнований.

Алтапресс

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