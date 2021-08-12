Алтапресс: В Барнауле почти за 12 млн рублей продается «трешка» с ярким дизайном и «усталым» лосем в набедренной повязке

Элитная недвижимость продается в одном из домов барнаульского жилого комплекса «Аквамарин». Она отличается необычным интерьером и высоким ценником. «Жилой квадрат» в трехкомнатной квартире обойдется новому хозяину в 89,5 тыс. рублей.

В Барнауле продается трехкомнатная квартира за 11,99 млн рублей, расположенная на ул. Приречная, 1. "Авито".

Недвижимость находится на 19 этаже дома, возведенного на ул. Приречная, 1. Ее общая площадь составляет 134 кв. м, а цена — 11,99 млн рублей.

От львиной доли элитной недвижимости ее отличает не только расположение — ЖК построен в центре Барнаула, на берегу Оби, но и внутреннее убранство.

Здесь явно поработал дизайнер с бурной фантазией. Он насытил пространство квартиры необычными интерьерными решениями и странными арт-объектами.

В частности, на одной из стен он разместил фигурку ползущей лягушки. А у стены из стеклянных блоков поставил статую понурого лося, одетого в набедренную повязку. Судя по фотографиям, истукана нередко используют в качестве вешалки для сумок.

Необычные арт-объекты квартиры на ул. Приречная, 1. «Авито».

Кстати, у него есть брат-близнец. Когда-то похожий лось был частью обстановки одного из ресторанов поселка Эстосадок, расположенного недалеко от Сочи.

Что касается квартиры, то особое внимание дизайнер уделил потолкам. Он ушел от «попсового» натяжного варианта и оформил верхнюю границу квартиры объемными панелями, кругами и трубами, добавив в каждую комнату еще по нескольку изюминок.

В Барнауле продается трехкомнатная квартира за 11,99 млн рублей, расположенная на ул. Приречная, 1. «Авито».

В итоге трешка стала примером неудержимой эклектики в интерьерном дизайном, где уживаются кирпично-металлический лофт, элементы конструктивизма, поп-арт и детали из этно-стиля.

В дополнение к этому, нынешние владельцы готовы оставить новоселам всю мебель и бытовую технику. Можно предположить, что лось тоже останется на прежнем месте.

Алтапресс