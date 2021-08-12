ГОРНЯК22 12.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Жители Барнаула подозревают ребенка в поджоге автомобиля

Горняк22
8 часов Ago

Возгорание ВАЗ-2106 произошло на ул. Червонная, 25 после того, как в автомобиле побывал мальчик. Пламя от «шестерки» перекинулось на припаркованную рядом машину марки Toyota, сообщается на странице паблика «Инцидент Барнаул».

В Барнауле загорелся автомобиль ВАЗ-2106. "Инцидент. Барнаул".

Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. На основе записи было установлено, что в незакрытую «шестерку» залез ребенок, предположительно 10-летнего возраста. Он был одет в белую футболку и шорты.

Через некоторое время он выбрался из припаркованной машины, после чего ВАЗ-2106 загорелся. Toyota, стоявшая рядом стала следующей жертвой — пламя перекинулось и на иномарку.

Для ликвидации возгорания приехали пожарные расчеты. Огонь был ликвидирован.

Подробности происшествия уточняются.

Алтапресс

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