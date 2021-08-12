ГОРНЯК22 12.08.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле до сих пор ищут нового хозяина для Calipso

Горняк22
8 часов Ago

В краевой столице на продажу вновь выставили пассажирский прогулочный теплоход Calipso 1. На это раз за 20 млн рублей. Судно с громким «морским» именем было оборудовано на базе ЯМЗ 238 с мотором в 220 «лошадок», говорится в объявлении на «Авито».

В Барнауле за 20 млн рублей продается теплоход Calipso 1. "Авито".

Теплоход был построен в 1963 году. Перестроили его в 2016-м. Теперь на судне есть четыре двухместные каюты, зона для гриля на корме, сауна, душевая, полноценная кухня.

Кроме того, на Calipso 1 размещена удобная кают-компания, которую можно использовать как столовую, просторная палуба и обустроенная кабина экипажа со спальным местом.

«Все предусмотрено для удобства личного использования, а также в коммерческих целей», — говорится в тексте объявления.

Прогулочное судно оборудовано дизель-генератором на 30 кВт. Длина Calipso 1 составляет 27 м, а ширина — 4,8 м.

Год назад теплоход выставлялся за 17 млн рублей. В 2021-м стоимость увеличилась на 3 млн рублей.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле почти за 12 млн рублей продается «трешка» с ярким дизайном и «усталым» лосем в набедренной повязке

Алтапресс: В Барнауле почти за 12 млн рублей продается «трешка» с ярким дизайном и «усталым» лосем в набедренной повязке

Горняк22
8 часов Ago
Элитная недвижимость продается в одном из домов барнаульского жилого комплекса «Аквамарин». Она отличается необычным интерьером и высоким ценником. «Жилой квадрат» в трехкомнатной квартире обойдется...
Алтапресс: Сибирь первопрестольная: как вы относитесь к идее переезда российской столицы. Опрос altapress.ru

Алтапресс: Сибирь первопрестольная: как вы относитесь к идее переезда российской столицы. Опрос altapress.ru

Горняк22
8 часов Ago
Министр обороны Сергей Шойгу на прошлой неделе в очередной раз заявил о целесообразности переноса столицы России в Сибирь. Редакция altapress.ru решила выяснить, как читатели...
Алтапресс: Архитектурные верзилы. ТОП самых высоких жилых домов краевой столицы, скребущих небо и радующих глаз

Алтапресс: Архитектурные верзилы. ТОП самых высоких жилых домов краевой столицы, скребущих небо и радующих глаз

Горняк22
8 часов Ago
Современная архитектура краевой столицы устремляется ввысь. В прошлом году был побит барнаульский рекорд. На пл. Октября вырос настоящий небоскреб, получивший название «Столичный»....
Алтапресс: Сам себе автотурист. Как из обычного выходного сделать недорогое, но незабываемое приключение на Алтае

Алтапресс: Сам себе автотурист. Как из обычного выходного сделать недорогое, но незабываемое приключение на Алтае

Горняк22
8 часов Ago
Личный автомобиль — это не только средство передвижения, но и возможность самостоятельно организовать незабываемый отдых. Именно так мы рассуждали, когда решили отправится в небольшое путешествие одного...
Алтапресс: Мощные шквалы и грозы с градом. Алтайский край продолжает жить под гнетом шторма

Алтапресс: Мощные шквалы и грозы с градом. Алтайский край продолжает жить под гнетом шторма

Горняк22
1 день Ago
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Алтайском крае, сообщает региональный Гидрометцентр. Буря в Барнауле. Екатерина Тарараева в vk.com/barneos22 «Сутки 11 августа ожидаются дожди,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: