Алтапресс: Архитектурные верзилы. ТОП самых высоких жилых домов краевой столицы, скребущих небо и радующих глаз

Современная архитектура краевой столицы устремляется ввысь. В прошлом году был побит барнаульский рекорд. На пл. Октября вырос настоящий небоскреб, получивший название «Столичный». Его высота на кончике шпиля составляет 102 м. До этого самым-самым считался ЖК «Аврора». Корреспонденты altapress.ru пробежались по улицам города и нашли еще ряд домов, достойных списка самых интересных и высоких зданий краевой столицы.

ЖК "Столичный". Дмитрий Лямзин.

Первый небоскреб в Барнауле был построен в 1915 году на ул. Гоголя, 76 и получил название Доходный дом купца Аверина. Изначально он был переменной этажности — 4 и 5 этажей. Самая высокая точка возвышалась над городом на 16,5 м. Небоскреб долгое время удерживал пальму первенства среди зданий краевой столицы, пока в 50-х годах XX века не возвели две семиэтажки на пл. Свободы.

9 место. ЖК «Две эпохи»

ЖК «Две эпохи», возведенный на пр. Комсомольский, 122в, корпус 4. «Строительная перспектива».

8 место. ЖК «Аквамарин»

ЖК «Аквамарин», построенный на берегу Оби. «Циан».

7 место. ЖК «Кукурузник»

ЖК «Кукурузник», возведенный на ул. Взлетная, 38. «Этодом».

Факт

В начале июля этого года в Дании построили самый высокий замок из песка. Его высота составляет более 21 метра. В Барнауле привыкли строить надежнее, а с некоторых пор и гораздо выше.

6 место. Дом на ул. Пролетарская , 165

Высотка на ул. Пролетарская, 165. Архив «Регионстроя».

5 место. ЖК «Европейский»

ЖК «Европейский», построенный на ул. Шумакова, 11. «Этодом».

4 место. ЖК «Рубин»

ЖК «Рубин», который находится на ул. Малахова, 134-а. «Жилищная инициатива».

ТОП-5 самых высоких небоскребов России

«Лахта-центр» ( Санкт-Петербург): 462 м — высота в максимальной точке , 87 — этажность , 2019 — год постройки «Башня Федерация» ( Москва): 373,7 м — высота в максимальной точке , 95 — этажность , 2017 — год постройки Южная башня комплекса небоскребов «Око» ( Москва): 354,1 м — высота в максимальной точке , 85 — этажность , 2016 — год постройки «Меркурий Сити»: 340,1 м — высота в максимальной точке , 75 — этажность , 2014 — год постройки «Евразия» ( Москва): 308,9 м — высота в максимальной точке , 70 — этажность , 2015 — год постройки

3 место. ЖК «Анастасия»

ЖК «Анастасия», построенный на пр. Красноармейский, 77/ул. Папанинцев, 111. «Авито».

2 место. ЖК «Аврора»

ЖК «Аврора», который стоит на ул. Гущина, 150/3. Архив «Регионстроя».

1 место. ЖК «Столичный»

ЖК «Столичный», построенный на ул. 1905 года, 25. «Селф».

ТОП-5 самых высоких небоскребов мира

Башня Джидда ( Саудовская Аравия), в данный момент на стадии завершения строительства: 1007 м — высота в максимальной точке , 252 — этажность , 2013 — год начала строительства ( ведутся работы) Бурдж-Халифа ( ОАЭ): 828 м — высота в максимальной точке , 163 — этажность , 2010 — год постройки Башня KL118 Tower ( Малайзия): 644 м — высота в максимальной точке , 118 — этажность , 2020 — год постройки Ухань-Гринлэнд-Центр ( Китай): 438 м — высота в максимальной точке , 88 — этажность , 2019 — год постройки «Шанхайская башня» ( Китай): 632 м — высота в максимальной точке , 128 — этажность , 2015 — год постройки

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