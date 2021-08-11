ГОРНЯК22 11.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Мощные шквалы и грозы с градом. Алтайский край продолжает жить под гнетом шторма

Горняк22
3 часа Ago

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Алтайском крае, сообщает региональный Гидрометцентр.

Буря в Барнауле. Екатерина Тарараева в vk.com/barneos22

«Сутки 11 августа ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах местами шквалы 20−24 метров в секунду», — информируют синоптики.

Дневные температуры в крае составят +21…+26 градусов.

Сильный дождь и гроза днем 11 августа ожидаются и в Барнауле. В краевой столице столбики термометров покажут +22…+24 градуса.

Напомним, что мощная буря обрушилась на Алтайский край вечером 2 августа.

Алтапресс

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