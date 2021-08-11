ГОРНЯК22 11.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Внедорожник в Барнауле протаранил столб рядом с роддомом

Горняк22
3 часа Ago

Автомобиль врезался в столб в Барнауле рядом с родильным домом. Авария произошла накануне.

Машина влетела в столб в Барнауле. vk.com/incident22

«Опять Германа Титова и столб. ДТП произошло напротив роддома № 1», — сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Автор заметки напоминает, что это уже не первое подобное ДТП в этом районе, добавляя: «Такими темпами на этой улице скоро столбов не останется».

Ранее 10 августа произошло лобовое ДТП в селе Санниково. В микроавтобус с пассажирами влетел автомобиль Kia Rio.

Алтапресс

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