Алтапресс: Мэрия Барнаула прокомментировала ситуацию с сомнительной стройкой дома-«фантома» в частном секторе

Администрация краевой столицы ответила на официальное обращение жительницы Осипенко Ольги Галкиной и руководителя исполкома ОНФ Сергея Войтюка о законности возведения здания на ул. Спортивная, 50, выдаваемого за частный дом. Мэрия отметила, что районные власти в ходе мониторинга все же выявили признаки строительства нежилого объекта. Теперь владельцу недвижимости будет непросто узаконить строение. Подробности — в материале altapress.ru.

Мэрия Барнаула. Олег Богданов

О чем речь

В конце июля в редакцию altapress.ru обратилась жительница барнаульского микрорайона Осипенко Ольга Галкина. Рядом с ее домом ведется строительства здания с белыми фасадами. Внешне оно не похоже на частный дом, поэтому женщина уверена, что ее предприимчивый сосед затеял возведение автосервиса.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Корреспонденты altapress.ru выехали на место событий. На ул. Спортивная, 50 действительно полным ходом шло строительство. На первом этаже объекта из сэндвич-панелей явно виднелись смотровые ямы.

Галкина тогда рассказала: она и ее соседи всерьез опасаются, что их жизнь может превратиться в ад. Им придется дышать выхлопными газами от приезжающих машин, а тишина частного сектора будет нарушена шумом и долбежкой из-за ремонтных работ.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Кроме того, будущее здание выходит на зеленую зону (на пр. Коммунаров) — школьную аллею с газоном, пирамидальными тополями и тротуаром. Жители боятся, что деревья станут мешать и их попросту вырубят.

Первая попытка

Справки, документы СС0

С вопросом о законности строительства женщина сначала обратилась в администрацию Железнодорожного района. Чиновники ответили, что по документам на ул. Спортивная, 50 строится частный дом и пока сделать ничего нельзя.

«В соответствии с действующим законодательством администрации района подготовлено и выдано уведомление от 04.02.2921 № 1 о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке по адресу ул. Спортивная, 50», — было сказано в ответе.

После этого Галкина обратилась в региональное отделение ОНФ, к краевому омбудсмену, в интернет-приемные губернатора и правительства Алтайского края, а также в мэрию Барнаула и администрацию Железнодорожного района.

Новый поворот дела

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Параллельно руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк после просьбы женщины о помощи направил официальное письмо в администрацию краевой столицы.

Ответы пришли из мэрии и администрации Железнодорожного района. Основной текст, подготовленный для руководителя регионального отделения ОНФ и жительницы Осипенко практически идентичен.

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

В них сказано, что в ходе строительства здания на ул. Спортивная, 50 «определить назначение данного объекта не представлялось возможным». Но объект находится на постоянном контроле администрации района.

«В ходе визуального осмотра 28.07. 2021 выявлены признаки строительства объекта нежилого назначения по указанному адресу», — сказано далее в документе.

Жилой или не жилой

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Напомним, судя по информации публичной кадастровой карты, данный участок находится в собственности. Здесь разрешено возводить только индивидуальные жилые строения. При этом, владелец надела и будущего здания, утверждает, что речь идет об ИЖС.

«Если администрация задаст вопросы, я, естественно, отвечу, что подал на строительство частного дома. Я выдержал все нормы, которые подавал в мэрию, и строю по ним. После того, как я дострою, подам, в БТИ только тогда предоставлю какие-то планы», — рассказал при встрече с корреспондентами altapress.ru хозяин участка.

Туманное будущее

На Осипенко в Барнауле возводят частный дом, похожий на автосервис. Дарья Беркетова.

Однако, есть вероятность, что его планы могут быть нарушены. В ответе чиновников сказано, что в связи с выявленными признаками строительства нежилого объекта, «администрацией района направлено письмо в Управление Росреестра по Алтайскому краю с просьбой о приостановлении государственной регистрации права на объект по адресу <…> ул. Спортивная, 50 в случае поступления такого заявления», — говорится в ответе.

Если выяснится, что возведенное строение не проходит по параметрам частного дома, то застройщику будет выслано уведомление о «несоответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности». Узаконить такую недвижимость будет уже сложнее.

Алтапресс