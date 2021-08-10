ГОРНЯК22 10.08.2021
Барнаул

Алтапресс: В центре Барнаула за 26,5 млн рублей продают оздоровительный комплекс «Никитинский» с купелями и большой окупаемостью

Горняк22
12 часов Ago

Собственник комплекса для отдыха «Никитинский» решил переехать и теперь продает готовый бизнес. Предприниматель готов отдать «хлебное» место, расположенное в центре краевой столицы (на ул. Никитина, 161) за 26,5 млн рублей. Объявление появилось на «Авито», в категории «коммерческая недвижимость».

В Барнауле продается оздоровительный комплекс на ул. Никитина, 161. "Авито".

Перспективный бизнес

Несмотря на планы владельца «Никитинского», оздоровительный комплекс не останавливает свою деятельность и продолжает работать в штатном режиме. Как отметил его хозяин, здесь есть полностью укомплектованный коллектив обслуживающего персонала и все необходимое для ведения бизнеса.

Предприниматель, не пожелавший выдавать себя, подчеркнул, что район, в котором находится «Никитинский», сейчас активно застраивается, плотность населения растет, а значит рентабельность тоже будет увеличиваться.

«Самый центр города. Конкуренции нет. Работа идет отлично», — подчеркивает он.

Мужчина добавил, что бизнес действует не менее двух лет, у него уже есть наработанная клиентская база. Он утверждает, что срок окупаемости не превысит 4−5 лет.

«Купив данный комплекс вы начнете получать прибыль с первых дней», — добавляет он.

Баня.1 Баня. CCO.

Оздоровительный комплекс, как и земля под ним — а это более 9 тыс. кв. м — находятся в собственности. В перспективе новый хозяин может расширить владения, купив надел по соседству, площадью в 8,5 тыс .кв. м и стоимостью более 6 млн рублей. Здесь уместятся минимум три дополнительные зоны отдыха.

Что еще известно о «Никитинском»

В Барнауле продается оздоровительный комплекс на ул. Никитина, 161.2 В Барнауле продается оздоровительный комплекс на ул. Никитина, 161. «Авито».

Комплекс состоит из трех зон отдыха.

Они включают в себя:

  • русскую баню
  • купели на свежем воздухе с регулируемой температурой
  • домик в русском стиле из бруса
  • мангальную зону
  • зоны отдыха

Отдельно стоит сказать о купелях. Они установлены на территории. Воду в них регулярно меняют и подогревают до комфортной температуры. Так, в зимнее время ее нагревают до плюс 35 градусов. Для этого владелец оборудовал чаны итальянскими фильтрационными установками с подогревом. По его словам, такой подход способствует правильному закаливанию, которое не допускает резких перепадов температур.

В Барнауле продается оздоровительный комплекс на ул. Никитина, 161.3 В Барнауле продается оздоровительный комплекс на ул. Никитина, 161. «Авито».

«Это одна из наиболее важных особенностей „Никитинского“, отличающая его от остальных банных комплексов. После прогревания в нормальной русской бане, где температура воздуха может достигать плюс 80 градусов, не стоит окунаться в холодную воду. Поэтому в купелях даже зимой, при минус 30 градусах, удерживается температура, равная плюс 35-ти градусам. Это не только комфортно, но и полезно для здоровья. Особенно для детей. К нам часто приходят семьи с ребятишками двух-трех лет. Погревшись в бане, они с удовольствием купаются потом в купелях», — рассказал altapress.ru хозяин комплекса для отдыха.

Он добавил, что зоны отдыха разделены. Помещения можно арендовать на разное время. Здесь удобно проводить корпоративы и отдыхать с семьей или друзьями. При этом, компании отдыхающих не пересекаются друг с другом. После каждого посещения зоны моют, а воду в купелях меняют.

Кроме того, вся территория изолированна. Есть закрытая охраняемая парковка, где можно без опасений оставить свой автомобиль.

Собственник готов торговаться, но только в пределах разумного.

Алтапресс

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