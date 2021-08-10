Алтапресс: От трех и старше. С какого возраста и куда отдать ребенка для занятий футболом

В конце августа в Барнауле открывается новая футбольная школа, которая станет частью вертикали подготовки детей для филиала академии «Динамо Москва». Принимать детей в нее будут с самого раннего возраста, причем как мальчиков, так и девочек. В этой секции женский футбол будут развивать наравне с мужским. Куда еще можно отдать ребенка, чтобы он впервые познал азы футбола, читайте в разборе altapress.ru.

На матчах "Динамо-Барнаул" https://vk.com/dynamo_barnaul

Футбольная школа «Динамо Москва»

Набор

С 4 лет мальчиков и девочек

Стоимость

В «Динамо Москва» в Барнауле будут действовать два вида абонементов. Восемь занятий будут стоить 3,5 тыс. рублей, 12 занятий — 5 тыс. рублей. Пробное занятие будет бесплатным. Школа предоставляет бесплатно своим воспитанникам экипировку.

Место занятий

У школы несколько удобных локаций. Первая и главная — центральный стадион «Динамо», где играет главная футбольная команда Алтайского края. В летнее время юные динамовцы будут также заниматься на «Лабиринте» и футбольных полях спорткомплекса «Победа».

В зимнее время для ребят будут открыты залы «Динамо» и «Коммунальщик», а также спортивно-оздоровительный комплекс «Союз».

Особенности

Барнаульская школа вертикально интегрирована в структуру академии «Динамо» имени Льва Яшина. Это значит, что ее воспитанники имеют первостепенное право на просмотр в московском «Динамо», а также в местном филиале академии.

Еще одна важная особенность — уникальная методика тренировок, которая разработана в академии имени Льва Яшина и применяется во всех ее подразделениях. Важно, что принимают в школу «Динамо Москва» в Барнауле как мальчиков, так и девочек.

По словам директора школы Дениса Некипелова, на первых порах они будут тренироваться вместе. Как только наберется достаточно девочек, для них сформируют отдельную группу. Руководство школы обещает, что помимо тренировок как минимум два раза в год в школе проводить футбольные сборы.

На матчах «Динамо-Барнаул» vk.com/dynamo_barnaul

Секция Football Stars

Набор

С 3−4 лет

Стоимость

2,8 тыс. рублей в месяц. В эту стоимость входят восемь занятий в группе по 10−15 человек. Также тренеры проводят индивидуальные занятия, стоимость которых составляет 1 тыс. рублей.

Место занятий

Football Stars тренирует детей в четырех локациях — на стадионах школ № 133, 134 и 136 ­ все в Индустриальном районе Барнаула. В центре города занятия проходят в зале педагогического университета на улице Крупской.

Особенности

Секция Football Stars — можно сказать «ветеран» детского коммерческого футбола в Барнауле. Появилась она больше четырех лет назад и до сих пор благополучно работает. По словам Дениса Пантелеева, одного из ее основателей, прием ведется с четырех лет. Однако тенденция сейчас такова, что приводят детей и в более раннем возрасте. Прежде чем взять трехлетку, тренеры оценят его и скажут, сможет ли он заниматься или надо еще годик подождать.

На матчах «Динамо-Барнаул» vk.com/dynamo_barnaul

Центр детского развития «Олимп»

Набор

С 3−4 лет

Стоимость

2,6 тыс. рублей в месяц. В эту стоимость входят восемь групповых занятий. Если ребенок заболел и есть справка от педиатра, то производится перерасчет месячной оплаты.

Место занятий

Главным домом ЦДР «Олимп» является стадион Алексея Смертина, на его полях дети играют и тренируются в летнее время. По словам старшего тренера Виталия Плешкова, зимой часть ребят переходят в спортивный зал «Горизонт», расположенный по соседству. Воспитанники школы также будут заниматься в двух школьных спортзалах, которые находятся в этой части города.

Особенности

Школа «Олимп» — своеобразный плацдарм для СШОР олимпийского резерва по футболу «Алтай». Она готовит ребят для поступления на бюджетной основе, которое возможно с семи лет. В том случае, если ребенок не прошел контрольные тесты для зачисления в «Алтай», он может продолжить заниматься в «Олимпе». Опыт показывает, не у всех перспективных ребят все получается сразу. Кому-то нужно еще год-два занятий футболом и тогда появляется результат.

В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир Олег Богданов

Школа «Темп», секция «Мастербол»

Набор

В секцию «Мастербол» с 3 лет, в ДЮСШ «Темп» — с 5 лет

Стоимость

С сентября 2021 года занятия в школе и в секции будут по 3 тыс. рублей в месяц. Единственное отличие: воспитанники «Темпа» тренируются по три раза в неделю, «Мастербола» — по два раза.

Место занятий

Главной локацией ДЮСШ «Темп» является одноименный манеж. Малыши «Мастербола» тренируются здесь же, а также в спортивных залах трех барнаульских школ — № 27, 110 и 134.

Особенности

Есть у «Темпа» группа с набором особенных детей. По словам директора школа Олега Киушкина, сюда принимают тех, у кого есть синдром Дауна, патологии слуха и зрения, особенности психического развития. С августа по декабрь 2021 года занятия по футболу в такой группе бесплатны — школа выиграла президентский грант на их проведение.

Официальное открытие футбольного манежа «Темп» в Барнауле Олег Богданов

Детская мини-футбольная секция «Атлетик»

Набор

С 3 до 7 лет

Стоимость

Абонемент стоит 2,4 тыс. рублей. Его можно использовать в течение двух месяцев, это удобно, например, когда ребенок заболел и не может посещать тренировки. Первая тренировка бесплатная.

Место занятий

У школы «Атлетик» две локации. Первая — это спортивный комплекс «Коммунальщик», рядом с рынком ВДНХ. Вторая — в зале на Жилплощадке.

Особенности

«Атлетик» позиционирует себя как первую детскую школу, специализирующуюся на мини-футболе. В первой возрастной группе (3−4 года) проходят занятия на координацию, обучение новым движениям. Во второй группе с детьми 5−7 лет уже все серьезнее: тут тренировки максимально приближены к футбольным.

Вопросы эксперту

Денис Некипелов, директор школы «Динамо Москва» в Барнауле. altapress.ru

Денис Некипелов,

директор школы «Динамо Москва» в Барнауле:

— Какой набор экипировки нужно иметь на первое занятие? — Ничего особенного не требуется. На первое занятие ребенку нужна шорты, майка, футбольные бутсы. Если их нет, подойдут любые удобные кроссовки. Воспитанникам нашей школы предоставляется спортивная форма в фирменном стиле «Динамо». — Нужна ли ребенку особая подготовка? — Этого не требуется. Детям в возрасте 4−6 лет тренировки помогают адаптироваться к спорту. Они призваны показать, что занятия с мячом — это весело и интересно. Главное, в этот период завлечь ребенка, сделать так, чтобы каждую тренировку он воспринимал как праздник. На занятиях младшей возрастной группы в нашей школе участие родителей обязательно. Они наблюдают за тренировкой, сами погружаются в эту атмосферу, помогая адаптироваться своему ребенку. 28 августа на стадионе «Динамо» состоится торжественное открытие школы, во время которого родители смогут узнать подробности о поступлении в школу и методиках тренировок. Для детей мы приготовили веселые футбольные эстафеты, они смогут ближе познакомиться друг с другом, отведать разные вкусности. — К чему родителям надо быть готовыми? — К тому, что их детям у нас понравится. В более старшем возрасте (7−8 лет) у детей иногда возникают проблемы — они иногда бойкотируют тренировки, не хотят заниматься. В этом момент родителям важно спокойно поговорить со своим ребенком и совместно принять наиболее правильное решение.

Алтапресс