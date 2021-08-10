Алтапресс: Цифры, внушающие оптимизм. Подведены промежуточные итоги работы строительной отрасли в 2021 году

Алтайкрайстат опубликовал информацию по вводу жилья за первое полугодие текущего года. Согласно цифрам сухой статистики, за последние шесть месяцев в регионе строить стали больше. В частности, в январе-июне девелоперы построили более 5,5 тыс. квартир, что на 45,3% больше, чем за тот же период пандемийного 2020-го. Какие еще цифры порадовали и что об этом думают представители строительной сферы — в материале altapress.ru.

Строительство. altapress.ru.

Объем строительства в Алтайском крае

По данным Алтайкрайстата за первые шесть месяцев 2021-го объем введенного в эксплуатацию жилья составил 397,1 тыс. кв. м, а это 5,58 тыс. построенных квартир. Согласно цифрам статистики в этом году в январе-июне было построено на 45,3% больше «жилых квадратов», чем за тот же период 2020-го.

Александр Мишустин,

председатель алтайского Союза строителей:

Первые полгода 2021-го показали, что мы перевыполняем норматив по вводу жилья. Но будет отставание по строительству объектов соцкультбыта. Оно наблюдается уже сегодня. Из-за отсутствия методики пересчета госконтрактов ряд подрядчиков из-за нехватки средств уже остановили строительство, другие готовятся к этому. Но в любом случае темпы возведения детских садов и школ уже упали. И даже если найдется другой подрядчик, готовый довести строительство до конца, нагнать не получится. Например, людей со стройки убрать можно за неделю, а чтобы набрать новую бригаду и организовать работы, нужно не меньше месяца.

Инфографика. Итоги работы строительной отрасли. altapress.ru.

Мишустин добавил, что из-за этого ввод объектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» стоит под угрозой срыва.

Александр Мишустин,

председатель алтайского Союза строителей:

И здесь мы — девелоперы, «Союз строителей» — сделать ничего не можем. Проблема в компетенции региональных властей. Я не раз поднимал вопрос о том, чтобы подрядчикам выплатили авансы или финансово поддержали каким-то другим способом, но пока вопрос повис в воздухе. А чиновники связаны федеральным законом 44-ФЗ.

Распределение объемов строительства

При этом, портал ДОМ. РФ отмечает довольно неравномерное территориальное распределение строительства в Алтайском крае. В этом году, как всегда лидирует Барнаул.

Инфографика. Итоги работы строительной отрасли. altapress.ru.

Юрий Гатилов,

руководитель «Жилищной инициативы»:

Эти полгода отрасль прожила по инерции. Особых изменений пока никто не почувствовал. У нас много домов сдается в этом году в Барнауле и Новосибирске. Мы закладываем ряд крупных проектов. Но тенденции, скажем осторожно, не очень радужные. Как скажется рост цен на стройматериалы на фоне проектного финансирования и третьей волны коронавируса — покажет время. Для начала нужно всем привиться, иначе так и будем кататься по волнам.

Рейтинги лидеров

Инфографика. Итоги работы строительной отрасли. altapress.ru. Инфографика. Итоги работы строительной отрасли. altapress.ru.

Андрей Комяков,

руководитель компании «Строительная перспектива»:

Говоря о строительной отрасли Алтайского края, отмечу негативное влияние на ее развитие введением проектного финансирования и эскроу-счетов. Из-за перехода на данную схему задерживается реализация новых проектов. Ведь до тех пор, пока банки не откроют счета эскроу для уже построенных объектов, застройщик не получит прибыли и, соответственно, не сможет вложиться в новые проекты. И это существенно тормозит отрасль.

Алтапресс