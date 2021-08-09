ГОРНЯК22 10.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Почти половина барнаульцев собираются работать в отпуске

Горняк22
19 часов Ago

49% опрошенных барнаульцев намерены продолжить работать в отпуске. Такие данные приводит исследовательский центр «Зарплата.ру».

Работа. Женщина. Компьютер. СС0

Эксперты выяснили, что барнаульцы, как и многие россияне, предпочли работу отдыху или же не собираются полностью оставлять свои дела в период отпуска.

Так, более трети россиян не были в отпуске более двух лет и столько же сограждан решили отказаться от отдыха в 2021 году по причине закрытия большинства границ и загруженности и дороговизны российских курортов.

Из тех, кто собирается работать в отпуске, 49% планируют оперативно отвечать на письма и сообщения в мессенджерах, участвовать в онлайн-встречах и планерках, 29% вынуждены принимать участие в решении рабочих вопросов.

12% респондентов признались, что боятся «выпасть» из процесса, поэтому будут продолжать работать, а 10% хотят закрыть задачи, на которых у них не хватало рабочего времени.

При этом 41% респондентов надеются совсем забыть о работе во время отдыха, а 10% пока не знают, удастся ли им это.

Алтапресс

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