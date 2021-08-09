Алтапресс: Ливни с грозами и градом ударят по Алтайскому краю на старте новой недели
Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 9 августа.
Летний дождь. Михаил Хаустов
«В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +26…+31 градус. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Температура в краевой столице составит +26…+28 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду.