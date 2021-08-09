ГОРНЯК22 10.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Ливни с грозами и градом ударят по Алтайскому краю на старте новой недели

Горняк22
19 часов Ago

Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 9 августа.

Летний дождь. Михаил Хаустов

«В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +26…+31 градус. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Температура в краевой столице составит +26…+28 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду.

Алтапресс

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