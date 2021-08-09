Алтапресс: На Алтае вместе с теплоходами продают старейшую турбазу, построенную еще при СССР

На Avito появилось объявление о продаже старейшей на Алтае турбазы «Золотое озеро» на Телецком озере, построенной еще в советские годы. Это не единственный крупный рекреационный объект, продающийся на территории двух Алтаев. Судя по объявлениям продавцов, продажи связаны с личными планами собственников.

Турбаза "Золотое озеро". Avito

С теплоходами и банями

Цена, которую хотели бы получить владельцы, — 270 млн рублей. Это один из самых дорогостоящих объектов, продающихся на территории двух Алтаев.

Но и самый крупный: в лот входит участок площадью 22 гектара, двухэтажный благоустроенный деревянный корпус, четыре двухэтажных благоустроенных коттеджа и 41 летний домик, общей вместимостью 414 человек.

Плюс бани, летнее кафе, бассейн с подогревом, два теплохода и другое имущество, необходимое для обслуживания базы и самих туристов.

Турбаза «Золотое озеро», расположенная в селе Артыбаш Турочакского района, видимо, самая знаменитая в Горном Алтае при СССР. Автор объявления в красках описывает ее историю, начиная с 1927 года. По его словам, это готовый бизнес и «шикарный объект для инвестиций».

Вышла из банкротства

Между тем, еще в 2019 году страничка турбазы в соцсети «ВКонтакте» проинформировала подписчиков, что турбаза не будет работать. Сведений о ее работе в 2020 и 2021 годах тоже нет.

Турбазой, долгое время являвшейся самой крупной на Телецком озере, управляла (и, видимо, управляет) фирма «Кокс-Тревэл», которую контролировал известный алтайский бизнесмен Сергей Хачатурян. После его ухода из жизни какой-то время учредителем фирмы был его сын Денис Хачатурян.

Турбаза «Золотое озеро». Avito

В 2019 году, когда фирма приостановила прием туристов, она проходила процедуру банкротства. Но в июне 2020-го ей удалось выйти и банкротства — дело прекратили, заключив мировое соглашение с кредитором Кристиной Гороховой (дочерью Сергея Хачатуряна).

К этому времени она погасила часть долгов фирмы, значительная же часть задолженности перешла к ней по договорам уступки права требования. По условиям мирового соглашения, объекты турбазы были предоставлены в залог Гороховой «в обеспечение исполнения условий мирового соглашения».

«Обмен не предлагать»

База «Золотое озеро» — не единственный туристический объект, выставленный на продажу. По такой же цене собственник пытается продать маральник «Айхал» с круглогодичным туркомплексом в Онгудайском районе Республики Алтай. Точнее, продает на 8 «целковых» дороже: за 270 000 008 рублей.

Маральник в Онгудайском районе. Avito Маральник в Онгудайском районе. Avito Маральник в Онгудайском районе. Avito

Автор весьма эффектно его описывает: живописное горное ущелье, хвойные массивы на склонах, чередующиеся с альпийскими лугами, многочисленные горные речушки. Охотничий парк, гостиница, гостевые дома, столовая и т.п.

Так, собственник продает единым комплексом базу «Усадьба Жемчужина», расположенную уже в Алтайском крае — в селе Ая. Цена — 250 млн рублей. База действующая и продолжает достраиваться.

Там же, в селе Ая, находится база «Три медведя», в которой, кроме номерного фонда на 300−350 человек есть бани, кафе, ресторан, кинотеатр, оздоровительный центр, детский и взрослый бассейны и т.п. Штат 70 человек. Цена комплекса — 120 млн рублей.

«Три медведя». Avito «Усадьба Жемчужина». Avito «Усадьба Жемчужина». Avito

«Круглогодичная база отдыха продается целиком, от посуды до обслуживающего транспорта, с полностью укомплектованным штатом. Мы продаем действующий, рентабельный бизнес», — пишет автор.

В Майминском районе, в километре от деревни Усть-Муны, расположена база «Золотые пески» — за нее собственник хотел бы получить 180 млн рублей. Это тоже комплекс круглодичного пребывания с большим рестораном на 70 мест, кафе, крытым бассейном, теннисом, бильярдом и прочими прелестями отдыха.

«Обмен не предлагать», — просит автор.

Яровое, август, 2021. @yarovoe_doma

Экономика на подъеме

Между тем, туристическая отрасль в настоящий момент находится на подъеме. За первое полугодие внутренний туризм восстановился на 95% к доковидному уровню, к концу года может восстановиться полностью. Об этом ранее сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, ее мнение привело ТАСС.

В конце июля о высоком интересе к отдыху в Алтайском крае и заполняемости турбаз и санаториев рассказал губернатор Виктор Томенко. По его словам, заполняемость турбаз и санаториев в выходные дни превышает 100% — собственники организуют дополнительные места. В выходные дни до 95%.

Очевидно, причина продажи не экономические проблемы бизнеса, а личные планы собственников. «Причина продажи — состояние здоровья и отсутствие преемников», — сказал, например, владелец маральника.

Алтапресс