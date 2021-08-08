Алтапресс: Под Барнаулом в поселке Южный пропала пожилая женщина

5 августа 80-летняя жительница поселка Южный Валентина Малахова ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор информации о ней нет. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в розыске пропавшей.

Пожилая женщина, пенсия, ключи. СС0

Приметы

рост 150 см,

телосложение xудощавое,

волосы седые.

Была одета

белая кофта в сиреневую полоску,

черная юбка,

черные балетки.

Валентина Малахова. Ориентировка. vk.com/la_altay

Если вам что-то известно о пропавшей, звоните инфоргу или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный).

Алтапресс