ГОРНЯК22 08.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Под Барнаулом в поселке Южный пропала пожилая женщина

Горняк22
7 часов Ago

5 августа 80-летняя жительница поселка Южный Валентина Малахова ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор информации о ней нет. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в розыске пропавшей.

Пожилая женщина, пенсия, ключи. СС0

Приметы

  • рост 150 см,
  • телосложение xудощавое,
  • волосы седые.

Была одета

  • белая кофта в сиреневую полоску,
  • черная юбка,
  • черные балетки.

Валентина Малахова. Ориентировка.1 Валентина Малахова. Ориентировка. vk.com/la_altay

Если вам что-то известно о пропавшей, звоните инфоргу или на горячую линию отряда 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный).

Алтапресс

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