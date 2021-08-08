Алтапресс: Жительнице Барнаула трижды несправедливо отказали в «путинских» 10 тыс. рублей

Жительница Барнаула рассказала в соцсетях, что даже с третьей попытки не смогла получить выплату 10 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе. ПФР отказывает женщине по той причине, что ФИО, дата рождения, СНИЛС и номер полиса ее дочери совпадают в данными другой девочки, только та живет в Екатеринбурге.

Карточка обязательного пенсионного страхования СНИЛС. www.htpp.ru

«В первый раз мне пришел отказ, где было написано, что выплата уже произведена, я обратилась лично на прием в ПФР и оказалось, что есть девочка, у которой ФИО и дата рождения, СНИЛС, а также номер полиса схожи, только она родилась и живет в Екатеринбурге. Мы подали снова, и снова мне отказали, в третий раз мне предложили поменять СНИЛС, мы поменяли и снова отказ», — рассказывает женщина в «Инцидент Барнаул».

В комментариях барнаульцы посочувствовали женщине и порекомендовали ей обратиться с исковым заявлением в суд или в прокуратуру. Кроме того, многие отметили, что совпадение всех данных, включая СНИЛС, видится им маловероятным.

Ранее педагог из Алтайского края не могла получить никакие выплаты на двух маленьких детей. Причина отказа — превышение дохода. «В соцзащите так и пояснили: у нас учителя не получают, им не положено», — рассказывала женщина.

Алтапресс