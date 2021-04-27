ГОРНЯК22 28.04.2021
Барнаул

Алтапресс: Вода отступила от барнаульского Затона

Горняк22
2 часа Ago

В Затоне отрыли движение по дороге на остров Шубинский, сообщили в администрации Барнаула.

Дорога на остров Шубинский. barnaul.org

На утро 27 апреля уровень воды в Оби у Барнаула составил 369 см над нулем водомерного столба.

За сутки вода опустилась на 44 см, говорится на сайте Алтайского ЦГМС.

Движение открыли от ул. Якорной до дороги, идущей от ул. Матросской.

Дорогу закрывали 19 апреля.

Гидрологическая обстановка в крае, по последним данным МЧС, стабильная.

Алтапресс

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