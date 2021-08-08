Алтапресс: Алтайский край остается во власти жары и гроз
Жаркая, но дождливая погода продолжит властвовать в Алтайском крае в воскресенье, 8 августа.
Летний дождь. Михаил Хаустов
«В отдельных районах дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +26…+31 градус. Ветер юго-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле временами дождь, возможна гроза. Дневные температуры в краевой столице составят +26…+28 градусов.