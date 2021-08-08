ГОРНЯК22 08.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайский край остается во власти жары и гроз

Горняк22
7 часов Ago

Жаркая, но дождливая погода продолжит властвовать в Алтайском крае в воскресенье, 8 августа.

Летний дождь. Михаил Хаустов

«В отдельных районах дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +26…+31 градус. Ветер юго-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле временами дождь, возможна гроза. Дневные температуры в краевой столице составят +26…+28 градусов.

Алтапресс

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