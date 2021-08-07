ГОРНЯК22 07.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаул в состоянии неясности: город окутывает тревожная дымка

Горняк22
2 часа Ago

Вечером 6 августа барнаульцы заметили повисшую над городом легкую дымку, некоторые почувствовали небольшой запах гари.

Дымка в Барнауле, 6 августа 2021 года. altapress.ru

Дымка и запах уже распространился по соседнему Новосибирску. Эксперты считают, что причиной стали пожары в Якутии, пишет НГС.

Лаборатория CityAir зафиксировала высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирской области — 6 баллов из 10.

«Дым из Якутии ушел в полярные области, а оттуда северный ветер принес его в Западную Сибирь», — объяснил руководитель отдела моделирования CityAir Дмитрий Чубаров.

В Барнауле дымка пока не плотная. По данным Алтайского ЦГМС, 7 августа в утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города, но уровень загрязнения ожидается низкий.

Пожары в Якутии

В Якутии горит около 5 млн гектаров леса. Дым добрался до поселков Красноярского края, Норильска, арктических научных станций, в Иркутской области в зоне задымления оказался 81 населенный пункт.

Летом 2019 года смог от лесных пожаров накрыл Алтайский край. В частности, жители Барнаула около двух недель не видели голубого неба. Не исключено, что ситуация может повториться и этим летом.

Алтапресс

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