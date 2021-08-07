Алтапресс: Две легковушки столкнулись в Барнауле у поворота на кладбище
Вечером 6 августа в Барнауле недалеко от поворота на Черницкое кладбище столкнулись две легковушки, сообщили в группе «Инцидент Барнаул».
Авария на повороте на Черницкое кладбище. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"
От удара один автомобилей улетел в кювет, второй откинуло на обочину.
Автор видео с места аварии сообщил, что все живы.
Вечером 25 июля в Барнауле на пересечении пр. Ленина и ул. Гоголя столкнулись три автомобиля и между водителями произошла довольно громкая словесная перепалка.