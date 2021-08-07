Алтапресс: Если будут деньги — спасти можно. Что думают барнаульцы о судьбе сталинок и хрущевок в центре города

Редакция altapress.ru завершила опрос среди своих читателей, посвященный проблеме будущего сталинок и хрущевок в центре города. Немногим более половины респондентов выразили мнение, что эти дома удастся сохранить.

Ленина, 67. Анна Зайкова, altapress.ru

Такой ответ дали 50,9% участников нашего опроса.

В целом же, голоса распределились так:

Бесхозяйственность «убьет» эти дома — еще 5−10 лет и они превратятся в руины — 26,3%

Город или край сумеют найти финансы для сохранения этих зданий , и они простоят еще 100 лет — 50,9%

и они простоят еще 100 лет — Не вижу смысла бороться за сохранение этих несовременных строений — их стоит снести , а жильцов поселить в новые высотки на их месте — 10,9%

а жильцов поселить в новые высотки на их месте — Центр города вообще надо избавить от старого жилья и создать здесь рекреационную зону — 7,6%

Центр города давно уже следует перенести в Индустриальный район , а жильцы сталинок и хрущевок пусть сами решают свои проблемы — 4,3%

Всего в ходе опроса было отдано 396 голосов.

Алтапресс