Алтапресс: Если будут деньги — спасти можно. Что думают барнаульцы о судьбе сталинок и хрущевок в центре города
Редакция altapress.ru завершила опрос среди своих читателей, посвященный проблеме будущего сталинок и хрущевок в центре города. Немногим более половины респондентов выразили мнение, что эти дома удастся сохранить.
Ленина, 67. Анна Зайкова, altapress.ru
Такой ответ дали 50,9% участников нашего опроса.
В целом же, голоса распределились так:
- Бесхозяйственность «убьет» эти дома — еще 5−10 лет и они превратятся в руины — 26,3%
- Город или край сумеют найти финансы для сохранения этих зданий, и они простоят еще 100 лет — 50,9%
- Не вижу смысла бороться за сохранение этих несовременных строений — их стоит снести, а жильцов поселить в новые высотки на их месте — 10,9%
- Центр города вообще надо избавить от старого жилья и создать здесь рекреационную зону — 7,6%
- Центр города давно уже следует перенести в Индустриальный район, а жильцы сталинок и хрущевок пусть сами решают свои проблемы — 4,3%
Всего в ходе опроса было отдано 396 голосов.