Алтапресс: Заражений ковидом на Алтае стало больше на 40%, если сравнить с началом июля

В Алтайском крае, по данным на 6 августа, зарегистрировали 278 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. unsplash.com

В июле за первые шесть дней — с 1 числа по 6-е — в Алтайском крае коронавирусом заболели 982 человека. В августе за этот же период — с 1 числа по 6-е — зафиксировали 1380 случаев. То есть, на 398 заражений больше, или прирост составил 40% по сравнению с началом июля.

На 6 августа всего в крае инфицированных — 63 745 (в том числе 4 350 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 49 637 пациентов, из них за прошедшие сутки — 127.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 012 человек.

«Кроме этого, 521 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 58 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 576 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. unsplash.com

«Развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ — 335. Резервных коек: 4686 — 3012 — 521 = 1153», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 788, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 221.

За весь период наблюдений скончались 4 096 человек: из них 24 — за прошедшие сутки (20 из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 056 человек (по иным причинам — 1 040).

На коронавирус обследовали 1 812 251 жителей края. Прививается 507 978 человек: получили первую вакцину — 106 641, полностью вакцинированы — 400 824.

Ранее сообщали, что Алтайский край столкнулся со спекуляциями при поставках кислорода для ковидариев.

Новые случаи

Из новых 278 заболевших по данным на 6 августа: Барнаул — 94, Бийск — 31, Рубцовск — 20, Заринск — 14, Новоалтайск — 12, Алтайский, Бийский, Ребрихинский и Тюменцевский районы — по 7, Завьяловский и Мамонтовский район — по 6, Алейск, Залесовский, Панкрушихинский и Солонешенский районы — по 5, Камень-на-Оби, Косихинский, Кытмановский, Романовский, Советский и Целинный районы — по 4, Баевский, Ельцовский, Локтевский и Тальменский районы — по 3, Алейский и Усть-Калманский районы — по 2, Заринский, Калманский, Каменский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Пристанский и Шелаболихинский районы — по 1.

Алтапресс