Алтапресс: Замглавы Минобрнауки пообщалась с алтайскими студентами по поручению Путина

Замминистра образования и науки России Елена Дружинина пообщалась со студентами и молодыми учеными из Барнаула и Томска. Встреча прошла на базе АлГТУ, сообщает пресс-служба минобрнауки.

Коворкинг-сессия с замминистра образования РФ. minobrnauki.gov.ru

В последнем Послания президента Федеральному собранию Владимир Путин поручил в каждом национальном проекте отразить меры поддержки молодежи, в связи с чем Федеральное агентство по делам молодежи, Минобрнауки России и другие органы власти собирают со студентов их пожелания.

«Встречи с молодежью сегодня проходят по всей стране. Рада обсудить волнующие вопросы с активистами вашего региона и проработать меры для их реализации», — сказала на встрече в Барнауле Елена Дружинина.

Студенты предложили свои идеи для включения в Национальные проекты России. Например, создать многофункциональные центры поддержки молодежного предпринимательства, разработать меры социальной поддержки молодых ученых, внедрить во всех вузах страны программы «Стартап как диплом».

Также отмечается, что Алтайский край вошел в число регионов, получивших право представить свои инициативы в прямом эфире в рамках онлайн-марафона «Ямолодость» в День молодежи.

Алтапресс