ГОРНЯК22 06.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Грозы, град и порывистый ветер обещают синоптики в Алтайском крае

Горняк22
12 часов Ago

Дожди, грозы и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 6 августа.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

«В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, местами по востоку сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +22…+27 градусов. Ветер западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура в краевой столице составит +22…+24 градуса.

Алтапресс

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