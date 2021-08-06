Алтапресс: Грозы, град и порывистый ветер обещают синоптики в Алтайском крае
Дожди, грозы и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 6 августа.
Гроза над Барнаулом. altapress.ru
«В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, местами по востоку сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +22…+27 градусов. Ветер западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура в краевой столице составит +22…+24 градуса.