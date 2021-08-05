ГОРНЯК22 06.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульцы не дали бабушке перевести все свои деньги мошенникам

Горняк22
18 часов Ago

Пожилая женщина успела перевести мошенникам лишь 10 тыс. рублей. Ее вовремя остановили посетители банка, сообщает краевое управление МВД,

Банкомат. СС0

72-летней пенсионерки позвонили из якобы службы безопасности банка и рассказали, как «спасти деньги». Женщина немедленно пришла к ближайшему банкомату и сняла все свои накопления — 280 тыс. рублей.

Она успела отправить мошенникам 10 тыс. рублей, затем внимательные посетители банка ее остановили. Поняв, что ее обманули, женщина написала заявление в полицию.

Алтапресс

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