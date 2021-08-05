Алтапресс: Барнаульцы не дали бабушке перевести все свои деньги мошенникам

Пожилая женщина успела перевести мошенникам лишь 10 тыс. рублей. Ее вовремя остановили посетители банка, сообщает краевое управление МВД,

Банкомат. СС0

72-летней пенсионерки позвонили из якобы службы безопасности банка и рассказали, как «спасти деньги». Женщина немедленно пришла к ближайшему банкомату и сняла все свои накопления — 280 тыс. рублей.

Она успела отправить мошенникам 10 тыс. рублей, затем внимательные посетители банка ее остановили. Поняв, что ее обманули, женщина написала заявление в полицию.

Алтапресс